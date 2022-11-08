Найти опору на фоне войны: как разбудить внутреннего взрослого в себе

Всем нам нужна опора и поддержка. Из-за войны многие взрослые потеряли внешнюю опору из безопасности, наличия дома, работы и т.д. Однако единственный человек, который действительно может дать тебе опору — это ты сам(-а).

Ведь когда вокруг никого и ничего больше нет, у тебя остаешься только ты. Один из способов найти опору в такой ситуации — работать над развитием внутреннего взрослого.

Психолог Юлия Ткаченко рассказала, как вернуть себе опору, а также при чем здесь внутренний взрослый и как уберечь себя от фейкового взрослого.

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Услышать себя и свои эмоции: что такое опора

Опора — это состояние, на которое влияют обстоятельства. Также это определенный навык, который можно приобрести или развить.

Любая внутренняя сила, на которую мы опираемся, базируется на уровне удовлетворения наших эмоций и потребностей, а также на умении себя слышать.

Эмоции не бывают плохими, они просто сигнализируют о наших потребностях и уровне их удовлетворения. Уже от этого мы испытываем внутреннее спокойствие или дискомфорт.

Базовые эмоциональные потребности человека, которые нужно научиться слышать:

иметь безопасную привязанность;

выражать эмоции и потребности;

проявлять спонтанность;

иметь реалистичные границы (речь идет о законодательных границах, принципах и т.п.);

самоконтроль;

быть собой;

чувствовать справедливость;

быть автономным(-ой);

быть компетентным(-ой).

К сожалению, многих из нас не научили удовлетворять наши эмоциональные потребности еще в детстве. В результате ты запрещаешь себе сделать что-то даже тогда, когда есть неотложная потребность: переутомление или апатия.

Когда теряется контакт с эмоциональными потребностями или навыками заботы о них, тогда и происходит чувство потери опоры.

Только подумай, сколько на тебе висит запретов неизвестного происхождения: когда нельзя прогуляться без цели, отдохнуть, лечь спать в девять вечера или завершить неприятный тебе разговор.

Фейковый взрослый не даст тебе опоры: что это такое

Умение слышать свои эмоции и потребности — это фактор, по которому можно определить, действительно ли у тебя есть внутренний взрослый.

К сожалению, многие люди не умеют себя слышать, и у них развивается фейковая взрослость. Например, проявлениями фейковой взрослости являются моменты, когда:

ты согласился(-лась) работать, когда на самом деле не хочешь;

работаешь на выходных или во внерабочее время ради похвалы;

решаешь все самостоятельно вместо того, чтобы попросить помощи;

не выражаешь свое мнение, чтобы не обидеть подругу, родителей и т.д.

Психолог говорит, что такое фейковое состояние вызвано самокритикой. Да-да, все твои недовольства собой, будто ты недостаточно хороший(-ая) и нужно еще что-то сделать, чтобы почувствовать счастье, не доводят до добра.

Таким образом тебе удается чувствовать себя лучше здесь и сейчас, но фейковому взрослому все равно, что будет потом, в результате опора исчезает.

Найди опору в себе: практики, которые вызовут твоего взрослого

Здоровая взрослость — это умение принимать себя, свои слабости и не наказывать за них, умение переживать ситуацию и находить выход из нее.

Чтобы приобрести все эти навыки и стать себе опорой, другом и поддержкой в виде внутреннего взрослого, психолог советует выполнить несколько практик.

Практики для внутреннего взрослого

Для тренировки практик следует выбрать либо прошлые ситуации, в которых можно было бы сделать по-другому, либо нынешние, где ты находишься в стрессе не на 100%.

Осознание включения

Нужно обратить внимание на свою осанку, почувствовать физическое тело в пространстве, перечислить предметы, которые видишь, и звуки, которые слышишь, сделать глубже вдох и заметить запахи, отметить ощущение в теле, мысли и т.д.

С помощью этой практики ты приобретаешь один из самых главных навыков — как установить контакт с собственным состоянием, почувствовать его.

Практика замечания

Одна из базовых техник здоровой взрослости.

Этот навык поможет обращать внимание на свое состояние, словно озвучивая и легализуя его. Так что можно считать его первой ступенькой к построению опоры.

Суть техники: при фейковой взрослости мы стараемся не замечать неприятные эмоции и быстро от них избавляться.

При здоровой взрослости — замечаем эмоции и стараемся позаботиться о потребностях, найти решения, на которые влияем.

Спроси себя

Очень важно находить ответы и советы в себе, ведь ни один человек не знает тебя лучше, чем ты сам(-а).

Спроси у себя: “Что бы я сказал(-а) близкому другу / близкой подруге в таком состоянии, как я сейчас?”, “Как я могу позаботиться о себе?”

Например, ты замечаешь, что тебе больно читать ужасные новости и ты нуждаешься в передышке и возможности влиять хотя бы на что-то. Определив это, ищешь выход.

Выйди на несколько минут на свежий воздух без телефона с новостями. Обними домашнего любимца. Поговори с близкими, распланируй действия на завтра. Или представь доброжелательного человека рядом, который поддерживает тебя, и проследи, что ты чувствуешь.

И таких вариантов поддержки немало. Просто слушай себя, чтобы найти тот самый вариант.

После этой практики с мысленной поддержкой твои реакции на нее могут изменяться от слез до покоя.

Не волнуйся, это нормально. Психологи объясняет это тем, что, с одной стороны, мы можем хотеть такой поддержки, а с другой — чувствуем себя уязвимыми.

Есть и обратная сторона, когда твой взрослый вынужден проявиться слишком рано, ведь ты должен(-на) перенять на себя эмоциональную роль родителей. Читай, что такое парентификация и как война влияет на этот процесс.

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