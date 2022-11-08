Найти опору на фоне войны: как разбудить внутреннего взрослого в себе

Всем нам нужна опора и поддержка. Из-за войны многие взрослые потеряли внешнюю опору из безопасности, наличия дома, работы и т.д. Однако единственный человек, который действительно может дать тебе опору — это ты сам(-а).
Ведь когда вокруг никого и ничего больше нет, у тебя остаешься только ты. Один из способов найти опору в такой ситуации — работать над развитием внутреннего взрослого.
Психолог Юлия Ткаченко рассказала, как вернуть себе опору, а также при чем здесь внутренний взрослый и как уберечь себя от фейкового взрослого.
Опора — это состояние, на которое влияют обстоятельства. Также это определенный навык, который можно приобрести или развить.
Любая внутренняя сила, на которую мы опираемся, базируется на уровне удовлетворения наших эмоций и потребностей, а также на умении себя слышать.
Эмоции не бывают плохими, они просто сигнализируют о наших потребностях и уровне их удовлетворения. Уже от этого мы испытываем внутреннее спокойствие или дискомфорт.
Базовые эмоциональные потребности человека, которые нужно научиться слышать:
К сожалению, многих из нас не научили удовлетворять наши эмоциональные потребности еще в детстве. В результате ты запрещаешь себе сделать что-то даже тогда, когда есть неотложная потребность: переутомление или апатия.
Когда теряется контакт с эмоциональными потребностями или навыками заботы о них, тогда и происходит чувство потери опоры.
Когда теряется контакт с эмоциональными потребностями или навыками заботы о них, тогда и происходит чувство потери опоры.
Только подумай, сколько на тебе висит запретов неизвестного происхождения: когда нельзя прогуляться без цели, отдохнуть, лечь спать в девять вечера или завершить неприятный тебе разговор.
Умение слышать свои эмоции и потребности — это фактор, по которому можно определить, действительно ли у тебя есть внутренний взрослый.
К сожалению, многие люди не умеют себя слышать, и у них развивается фейковая взрослость. Например, проявлениями фейковой взрослости являются моменты, когда:
Психолог говорит, что такое фейковое состояние вызвано самокритикой. Да-да, все твои недовольства собой, будто ты недостаточно хороший(-ая) и нужно еще что-то сделать, чтобы почувствовать счастье, не доводят до добра.
Таким образом тебе удается чувствовать себя лучше здесь и сейчас, но фейковому взрослому все равно, что будет потом, в результате опора исчезает.
Здоровая взрослость — это умение принимать себя, свои слабости и не наказывать за них, умение переживать ситуацию и находить выход из нее.
Чтобы приобрести все эти навыки и стать себе опорой, другом и поддержкой в виде внутреннего взрослого, психолог советует выполнить несколько практик.
Для тренировки практик следует выбрать либо прошлые ситуации, в которых можно было бы сделать по-другому, либо нынешние, где ты находишься в стрессе не на 100%.
Нужно обратить внимание на свою осанку, почувствовать физическое тело в пространстве, перечислить предметы, которые видишь, и звуки, которые слышишь, сделать глубже вдох и заметить запахи, отметить ощущение в теле, мысли и т.д.
С помощью этой практики ты приобретаешь один из самых главных навыков — как установить контакт с собственным состоянием, почувствовать его.
Одна из базовых техник здоровой взрослости.
Этот навык поможет обращать внимание на свое состояние, словно озвучивая и легализуя его. Так что можно считать его первой ступенькой к построению опоры.
Суть техники: при фейковой взрослости мы стараемся не замечать неприятные эмоции и быстро от них избавляться.
При здоровой взрослости — замечаем эмоции и стараемся позаботиться о потребностях, найти решения, на которые влияем.
Очень важно находить ответы и советы в себе, ведь ни один человек не знает тебя лучше, чем ты сам(-а).
Спроси у себя: “Что бы я сказал(-а) близкому другу / близкой подруге в таком состоянии, как я сейчас?”, “Как я могу позаботиться о себе?”
Например, ты замечаешь, что тебе больно читать ужасные новости и ты нуждаешься в передышке и возможности влиять хотя бы на что-то. Определив это, ищешь выход.
И таких вариантов поддержки немало. Просто слушай себя, чтобы найти тот самый вариант.
После этой практики с мысленной поддержкой твои реакции на нее могут изменяться от слез до покоя.
После этой практики с мысленной поддержкой твои реакции на нее могут изменяться от слез до покоя.
Не волнуйся, это нормально. Психологи объясняет это тем, что, с одной стороны, мы можем хотеть такой поддержки, а с другой — чувствуем себя уязвимыми.
Есть и обратная сторона, когда твой взрослый вынужден проявиться слишком рано, ведь ты должен(-на) перенять на себя эмоциональную роль родителей. Читай, что такое парентификация и как война влияет на этот процесс.
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