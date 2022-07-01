Изнурительный обмен ролями с родителями: что такое парентификация и ее тревожные звоночки во время войны

В начале полномасштабной войны многие взрослые украинцы вернулись в родные дома или выехали за границу вместе с родителями. Ведь естественно хотеть быть в безопасности рядом с близкими.
Но со временем некоторые могут замечать в своей семье парентификацию, когда дети буквально меняются ролями с родителями и начинают брать за них ответственность.
Психотерапевт Илья Полуденный и семейная терапевт София Терлез рассказали для издания The Village Украина об этом процессе, почему он прогрессирует во время войны и нужно ли что-то делать с этим.
Парентификация — состояние, когда ребенок вынужден заменять родителей и эмоционально взрослеть раньше, чем он к этому готов.
Обычно этот процесс возникает тогда, когда на взрослых возложено настолько много ответственности, что они просто не могут справиться с ней.
Обычно этот процесс возникает тогда, когда на взрослых возложено настолько много ответственности, что они просто не могут справиться с ней.
Тогда родители перекладывают часть обязанностей на своих детей. Парентификация может быть здоровой и нездоровой, о чем мы поговорим дальше.
В целом причин этого феномена может быть очень много. Вот некоторые из них:
Плюс парентификации заключается в том, что дети в таких семьях самостоятельные, умеют справляться со своими трудностями и ни от кого не зависят. Однако они с детства привыкают к большому количеству ответственности.
Поэтому дети вынуждены сдерживать собственные желания в пользу удовлетворения потребностей и психологической стабильности своих родителей.
Во взрослой жизни это может проявляться на работе, когда человек пытается быть идеальным для всех, жертвует своими интересами ради других и боится делегировать задачи коллегам.
Такая модель поведения может присутствовать и в семейных, романтических, а также дружеских отношениях. Но подсознательно “парентифицированные” взрослые пытаются догнать утраченное детство.
Психотерапевты уверяют, что война не рождает парентификацию, а только усиливает и ускоряет ее. Постоянный стресс превращает взрослых в детей с эмоциональной точки зрения.
Следовательно, они могут вести себя инфантильно, растерянно и будто не на свой возраст. Впрочем, это не значит, что родители становятся совсем беспомощными.
Предел между парентификацией и обычным делегированием задач может быть достаточно размытым. Здесь скорее речь идет об эмоциональном восприятии отношений с родителями.
Предел между парентификацией и обычным делегированием задач может быть достаточно размытым. Здесь скорее речь идет об эмоциональном восприятии отношений с родителями.
Например, если ребенок чувствует, что уже устал всех вокруг успокаивать или ему надоело делать все в семье самостоятельно, то это сигнализирует о нездоровых проявлениях парентификации.
Война опасна тем, что может укоренить этот процесс еще на несколько поколений украинских семей, ведь дети, которые сейчас принимают роль родителей, в будущем могут ожидать от своих малышей такой же модели отношений.
Если ты чувствуешь, что отказываешься от своих потребностей, чтобы позаботиться о родителях, то, возможно, пора переосмыслить свою жизнь.
Вот советы психологов:
Во время войны люди вместо того, чтобы сплотиться внутри семьи, напротив ссорятся, кричат друг на друга и выливают все негативные эмоции. Психолог Елена Архипова рассказала, как вести себя с родными в стрессовой ситуации.
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