Изнурительный обмен ролями с родителями: что такое парентификация и ее тревожные звоночки во время войны

В начале полномасштабной войны многие взрослые украинцы вернулись в родные дома или выехали за границу вместе с родителями. Ведь естественно хотеть быть в безопасности рядом с близкими.

Но со временем некоторые могут замечать в своей семье парентификацию, когда дети буквально меняются ролями с родителями и начинают брать за них ответственность.

Психотерапевт Илья Полуденный и семейная терапевт София Терлез рассказали для издания The Village Украина об этом процессе, почему он прогрессирует во время войны и нужно ли что-то делать с этим.

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Что такое парентификация

Парентификация — состояние, когда ребенок вынужден заменять родителей и эмоционально взрослеть раньше, чем он к этому готов.

Обычно этот процесс возникает тогда, когда на взрослых возложено настолько много ответственности, что они просто не могут справиться с ней.

Тогда родители перекладывают часть обязанностей на своих детей. Парентификация может быть здоровой и нездоровой, о чем мы поговорим дальше.

Почему возникает парентификация

В целом причин этого феномена может быть очень много. Вот некоторые из них:

родители сами не имели поддержки в семье в детстве и выросли эмоционально незрелыми;

в семье нет четких границ между родителями и детьми, родители проектируют свои желания и цели на детей;

финансовые трудности в семье (когда ребенок с детства вынужден работать);

болезнь кого-то из родителей, что делает невозможным выполнение ими определенных дел;

алкоголизм и другие зависимости родителей;

слишком большая ответственность родителей (касается семей, где воспитывает только мама/папа/бабушка/дедушка и т.д.).

Парентификация — это плохо?

Плюс парентификации заключается в том, что дети в таких семьях самостоятельные, умеют справляться со своими трудностями и ни от кого не зависят. Однако они с детства привыкают к большому количеству ответственности.

Поэтому дети вынуждены сдерживать собственные желания в пользу удовлетворения потребностей и психологической стабильности своих родителей.

Во взрослой жизни это может проявляться на работе, когда человек пытается быть идеальным для всех, жертвует своими интересами ради других и боится делегировать задачи коллегам.

Такая модель поведения может присутствовать и в семейных, романтических, а также дружеских отношениях. Но подсознательно “парентифицированные” взрослые пытаются догнать утраченное детство.

Парентификация и война

Психотерапевты уверяют, что война не рождает парентификацию, а только усиливает и ускоряет ее. Постоянный стресс превращает взрослых в детей с эмоциональной точки зрения.

Следовательно, они могут вести себя инфантильно, растерянно и будто не на свой возраст. Впрочем, это не значит, что родители становятся совсем беспомощными.

Предел между парентификацией и обычным делегированием задач может быть достаточно размытым. Здесь скорее речь идет об эмоциональном восприятии отношений с родителями.

Например, если ребенок чувствует, что уже устал всех вокруг успокаивать или ему надоело делать все в семье самостоятельно, то это сигнализирует о нездоровых проявлениях парентификации.

Война опасна тем, что может укоренить этот процесс еще на несколько поколений украинских семей, ведь дети, которые сейчас принимают роль родителей, в будущем могут ожидать от своих малышей такой же модели отношений.

Как помочь себе

Если ты чувствуешь, что отказываешься от своих потребностей, чтобы позаботиться о родителях, то, возможно, пора переосмыслить свою жизнь.

Вот советы психологов:

Прими ситуацию и не ругай себя за то, что не хочешь / не можешь отвечать всем ожиданиям своих родителей. От этого ты не становишься худшим человеком. Мягко и с пониманием поговори с родителями. Спроси, почему они не могут самостоятельно выполнять те или иные задачи. Развивай чувство собственного достоинства и попробуй прежде всего брать ответственность за свое благополучие. В отношениях с людьми следует искать баланс между отдачей и получением эмоций и психологического ресурса. Заботься о себе. Это может быть поход к психотерапевту, встреча с друзьями или даже посещение салона красоты.

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