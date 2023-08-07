Отпуск во время войны: уместно ли это, и что нужно знать гражданским и военным, чтобы не навредить психике

Позволить себе отдых сейчас сложно по двум причинам: моральной и финансовой. Если по вопросам финансов еще можно найти выход, то с моральной стороны все гораздо сложнее. Мучают вопросы типа: уместно ли это сейчас, что скажут другие или, а если на отдыхе будут россияне?

Психотерапевт Мария Фабричева рассказала изданию Украинская правда, каким должен быть отпуск во время войны и вообще должен ли быть.

Отпуск во время войны: уместно ли, и что нужно знать

Украинцы сейчас активнее ездят на отдых, чем в прошлом году. Увидеть это можно и в соцсетях, и в статистике выездов от пограничной службы. Отдых не всегда дается легко, кто-то осуждает, кто-то говорит “не ко времени”, или отпуск портят россияне, которые попались в гостинице, и так далее.

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Однако иногда отпуск просто необходим как гражданским, так и военным. Поэтому читай, при каких симптомах он нужен, а также как его спланировать.

Психотерапевт говорит, понять, что тебе нужен отпуск, можно по следующим признакам:

бессонница;

тяжелое пробуждение и сонливость в течение дня;

ощущение постоянной усталости;

колебания настроения и эмоций;

раздраженность;

появление новых заболеваний или обострение хронических.

Чтобы отдых тебе не навредил, нужно заранее продумать его продолжительность и формат. Планировать нужно и военным, и гражданским. Видение отдыха у них будет разным. Для эмоционального восстановления достаточно фрагментарного отпуска — 1-3 дня.

— За это время организм не сможет восстановиться на достаточном физическом уровне даже на 50%, но если на эти 1-2 дня выключить гаджеты, предупредить родственников и коллег, что ты в отпуске, загрузить, условно, интересный легкий сериал, чтобы переключить внимание — мозг будет признателен за резкий мощный инфодетокс, говорит психотерапевт.

Чтобы меньше прикасаться к телефону, можно настроить беззвучные уведомления и вызовы, поставить со звуком только от приоритетных контактов.

Иметь запасной план — необходимость. Мы живем в те времена, когда есть вещи, которые от нас не зависят. Подготовь окружение к своему отпуску, но будь готов(-а), что в него не поедешь. Случиться ведь может что угодно, и твой отпуск пройдет дома с книгой в руках.

По мнению психотерапевта Марии Фабричевой во время войны отдохнуть от нее невозможно. Поэтому важно периодически пополнять свои силы. Поможет это сделать выписанный список вещей, которые удались тебе за год или время войны.

Выписывать свои достижения полезно, это мотивирует и дает жизненную энергию.

Для украинцев, которые впервые за время войны едут в отпуск, может стать ударом будничная и непринужденная жизнь людей за границей. Это вызывает много вопросов и словно разрывает шаблон. К тому же за границей отдыхают и россияне.

Это психотерапевт объясняет тем, что, несмотря на войну в Украине, мир живет, люди работают и отдыхают.

Отпуск во время войны: правила для военных и гражданских

Другой вопрос — следить за новостями и картой воздушных тревог. Эксперт называет это аллюзией контроля. На отдыхе следует правильно реагировать на тревожные новости — не сдерживать себя, плакать или кричать, если хочется.

Также поможет выписывание в дневник своих ощущений и эмоций, крик без звука (имитация), спорт, контрастный душ. Ограничение потребления информации, которая может травмировать — не смотри фото и видео убитых, раненых, разрушений.

Люди, которые живут или отдыхают за границей, сильнее чувствуют тревогу по поводу событий в Украине. Когда ты не видишь, что происходит, начинают возникать гиперболизированные фантазии. Это бессознательная и быстрая реакция.

Если за границей хочется отдохнуть, как в мирное время — сделай это. После этого может появиться чувство вины, ведь вдруг Россия будет ночью бомбить города, а ты поешь в караоке? Это перекладывание ответственности, не бери ее на себя, ведь ответственность за происходящее в городах Украины лежит на России.

Отдых в Украине также следует планировать. Не все могут поехать за границу, но можно выбрать отдаленное от фронта место. К примеру, Карпатские горы. Там удастся отдохнуть эмоционально, не будет воздушных тревог.

Только нужно соблюдать правила инфодетокса, такое изменение картинки пойдет на пользу. Военным и гражданским украинцам во время отдыха в Украине нужно уметь выразить мнение и эмоции, чтобы избежать саморазрушения и конфликтов.

Раньше мы рассказывали, что такое staycation и как организовать отпуск дома.

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