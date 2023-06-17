Staycation в Украине: как организовать интересный отпуск дома

В результате полномасштабного вторжения и введение военного положения на территории всей страны многие украинцы не могут выехать на отдых за границу.
И даже под ракетами и снарядами, без доступа к морям и пескам на Юге, мы находим возможность отдохнуть. Все более актуальным в Украине становится зарубежный тренд staycation.
Что такое staycation и как можно эффективно отдохнуть дома, рассказываем тебе дальше.
Английское staycation буквально означает “stay — оставаться” и “vacation — отдых”, то есть переводится как отдых дома.
За рубежом такая практика была популярной с начала карантина из-за пандемии Covid-19, а вот в Украине укореняется, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения.
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Сейчас для украинцев это единственный реальный сценарий для отдыха, ведь мужчины не могут уехать за границу, зоны отдыха остаются опасными, а курорты — уничтоженными и оккупированными.
Чтобы не сидеть во время отпуска дома с сериалами, стоит подробнее изучать родные города и локации рядом, чтобы найти интересные места и занятия для отдыха.
Чтобы не сидеть во время отпуска дома с сериалами, стоит подробнее изучать родные города и локации рядом, чтобы найти интересные места и занятия для отдыха.
Для того чтобы отпуск получился действительно интересным и не похожим на обычные выходные после работы, лучше написать план последующих дней.
Также можешь поискать разные события, куда тебе было бы интересно пойти. Например, если планируешь отпуск уже в этом месяце, читай наш культурный дайджест от Вікон, куда пойти и на что посмотреть в Киеве, Львове или Одессе.
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