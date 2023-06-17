Staycation в Украине: как организовать интересный отпуск дома

В результате полномасштабного вторжения и введение военного положения на территории всей страны многие украинцы не могут выехать на отдых за границу.

И даже под ракетами и снарядами, без доступа к морям и пескам на Юге, мы находим возможность отдохнуть. Все более актуальным в Украине становится зарубежный тренд staycation.

Что такое staycation и как можно эффективно отдохнуть дома, рассказываем тебе дальше.

Сейчас также смотрят

Что такое staycation

Английское staycation буквально означает “stay — оставаться” и “vacation — отдых”, то есть переводится как отдых дома.

За рубежом такая практика была популярной с начала карантина из-за пандемии Covid-19, а вот в Украине укореняется, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения.

Сейчас для украинцев это единственный реальный сценарий для отдыха, ведь мужчины не могут уехать за границу, зоны отдыха остаются опасными, а курорты — уничтоженными и оккупированными.

Чтобы не сидеть во время отпуска дома с сериалами, стоит подробнее изучать родные города и локации рядом, чтобы найти интересные места и занятия для отдыха.

Для того чтобы отпуск получился действительно интересным и не похожим на обычные выходные после работы, лучше написать план последующих дней.

Как подготовиться к отпуску дома

Напиши примерный план своего отпуска: куда хочешь пойти, что увидеть и чему научиться. Составь список заведений или кухонь, которые тебе хотелось бы посетить и попробовать. Ведь еда — важная составляющая, которая может принести новые впечатления. Подумай, чему бы нового ты хочешь научиться: можно поискать тематические воркшопы или лекции. Предложи друзьям вместе устроить кинопоказ или разделить любую другую идею или занятия.

Также можешь поискать разные события, куда тебе было бы интересно пойти. Например, если планируешь отпуск уже в этом месяце, читай наш культурный дайджест от Вікон, куда пойти и на что посмотреть в Киеве, Львове или Одессе.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями в Instagram!