Staycation в Україні: як організувати цікаву відпустку вдома

Внаслідок повномасштабного вторгнення та введення воєнного стану на території усієї країни, багато українців не можуть виїхати на відпочинок за кордон.

Та навіть під ракетами та снарядами, без доступу до морів та пісків на Півдні, ми знаходимо можливість відпочити. Все актуальнішим в Україні стає закордонний тренд staycation.

Що таке staycation та як можна ефективно відпочити вдома, розповідаємо тобі далі.

Зараз також дивляться

Що таке staycation

Англійське staycation буквально означає “stay — залишатися” та “vacation — відпочинок”, тобто перекладається як відпочинок вдома.

За кордоном така практика була популярною від початку карантину через пандемію Covid-19, а ось в Україні вкорінюється, на жаль, через повномасштабне вторгнення.

Зараз для українців це єдиний реальний сценарій для відпочинку, адже чоловіки не можуть виїхати за кордон, відпочинкові зони залишаються небезпечними, а курорти — знищеними та окупованими.

Аби не сидіти протягом відпустки вдома за серіалами, варто детальніше вивчати рідні міста та локації поряд, щоб знайти цікаві місця та заняття для відпочинку.

Для того, щоб відпустка вийшла дійсно цікавою та не схожою на звичайні вихідні після роботи, краще написати план подальших днів.

Як підготуватися до відпустки вдома

Напиши приблизний план своєї відпустки: куди хочеш піти, що побачити і чого нового навчитися. Склади список закладів чи кухонь, які б тобі хотілося відвідати та спробувати. Адже їжа — важлива складова, що може принести нові враження. Подумай, чого б нового ти хочеш навчитися: можна пошукати тематичні воркшопи чи лекції. Запропонуй друзям разом влаштувати кінопоказ чи розділити будь-яку іншу ідею, чи заняття.

Також можеш пошукати різноманітні події, куди тобі було б цікаво піти. Наприклад, якщо плануєш відпустку уже цього місяця — читай наш культурний дайджест від Вікон, куди піти та на що подивитися у Києві, Львові чи Одесі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами в Instagram!