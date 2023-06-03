Уличная еда, чайные церемонии, концерты… Куда пойти в Одессе в июне 2023. Культурный дайджест от Вікон

Лето не должно промелькнуть мимо тебя! Особенно когда вокруг столько интересных событий. Если ты часто задумываешься, как провести вечер или выходные, мы подготовили для тебя список идей, куда пойти в Одессе в июне 2023. Читай и бронируй билеты.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В этом дайджесте ты узнаешь о культурных, художественных, интересных и развлекательных событиях в Одессе на июнь 2023. Читай подробнее, куда пойти в Одессе — идеи для отдыха с семьей или друзьями.

События Одессы в июне

Отдохнуть в Одессе можно не только в ресторанах в центре города и известных клубах. Культурно обогатиться можно в театрах, на выставках, в музеях, экскурсиях и так далее.

Если идеи быстро теряются, держи готовый список вариантов, куда наведаться в Одессе, чтобы это было познавательно и увлекательно.

Театральные представления в Одессе: июнь

В этом году театральный сезон очень насыщенный и разноплановый. Качественные представления порадуют от самых маленьких зрителей до ценителей актерского мастерства.

Для взрослых:

Спектакль За двумя зайцами — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 2 июня в 18:00. Цена на билеты: от 100 до 400 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 2 июня в 18:00. Цена на билеты: от 100 до 400 грн. Спектакль Осторожно — Ева?! — Одесский областной академический драматический театр, 2-24 июня в 18:00. Цена на билеты: от 100 до 300 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 2-24 июня в 18:00. Цена на билеты: от 100 до 300 грн. Спектакль Укрощение строптивых — Одесский областной академический драматический театр, 3-9 июня в 18:00. Цена на билеты: от 100 до 300 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 3-9 июня в 18:00. Цена на билеты: от 100 до 300 грн. Спектакль Неаполитанские страсти — Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, 4 июня в 18:00. Цена на билеты: от 150 до 300 грн.

— Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, 4 июня в 18:00. Цена на билеты: от 150 до 300 грн. Спектакль Мегеры — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 5 июня в 19:00. Цена на билеты: от 350 до 550 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 5 июня в 19:00. Цена на билеты: от 350 до 550 грн. Спектакль Двое обнаженных мужчин — Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, 22 июня в 18:00. Цена на билеты: от 390 до 890 грн.

— Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, 22 июня в 18:00. Цена на билеты: от 390 до 890 грн. Спектакль Катерина — Одесский национальный академический театр оперы и балета, 28 июня в 17:00. Цена на билеты: от 100 до 650 грн.

— Одесский национальный академический театр оперы и балета, 28 июня в 17:00. Цена на билеты: от 100 до 650 грн. Спектакль Саша, вынеси мусор — Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, 29 июня в 18:00. Цена на билеты: 250 грн.

Для взрослых и детей:

Музкомедия Уэнсдей — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 4 июня в 13:00. Цена на билеты: от 200 до 500 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 4 июня в 13:00. Цена на билеты: от 200 до 500 грн. Спектакль Маугли — Одесский театр юного зрителя, 10 июня в 12:00. Цена на билеты: 200 грн.

— Одесский театр юного зрителя, 10 июня в 12:00. Цена на билеты: 200 грн. Шоу Наука против магии — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 17 июня в 11.00. Цена на билеты: от 100 до 600 грн.

Концерты в Одессе в июне

Jerry Heil — Областная филармония, 8 июня в 19:00. Цена: от 370 до 990 грн.

— Областная филармония, 8 июня в 19:00. Цена: от 370 до 990 грн. ROCKORGAN SHOW — Областная филармония, 10 июня в 18:00. Цена на билеты: от 320 до 520 грн.

— Областная филармония, 10 июня в 18:00. Цена на билеты: от 320 до 520 грн. Без обмежень — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 13 июня в 19:00. Цена на билеты: от 600 до 1950 грн.

— Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, 13 июня в 19:00. Цена на билеты: от 600 до 1950 грн. Концерт Вадима Бессараба — Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, 17 июня в 18:00. Цена: от 150 до 300 грн.

— Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько, 17 июня в 18:00. Цена: от 150 до 300 грн. Драма Пер Гюнт в оперном исполнении — Областная филармония, 17 июня в 18:00. Цена: от 180 до 420 грн.

— Областная филармония, 17 июня в 18:00. Цена: от 180 до 420 грн. Степан Гига. Золотые хиты на бис — Областная филармония, 28 июня в 18:30. Цена на билеты: от 290 до 940 грн.

Стендапы в Одессе в июне

Секунда сурка — стендап Егора Шатайло — Beit Grand, 11 июня в 18:30. Цена: от 350 грн.

— стендап Егора Шатайло — Beit Grand, 11 июня в 18:30. Цена: от 350 грн. Я такой человек — стендап Аллы Волковой — Odessa Factory Group, 18 июня в 18:00. Цена: 300 грн.

Выставки в галереях и музеях Одессы в июне

Выставка Украинское искусство. Путь непокоренных — Международный культурный центр Union июнь-июль в 11:00. Цена: от 150 грн.

— Международный культурный центр Union июнь-июль в 11:00. Цена: от 150 грн. Выставка Картины лучших эстонских художников-иллюстраторов — Арт-пространство читального зала КУ ЦГБ для детей до 19 июня 10-17:00.

— Арт-пространство читального зала КУ ЦГБ для детей до 19 июня 10-17:00. Выставка Сюжет. Жанровая композиция — Aurum Art Centre, до 14 июня.

— Aurum Art Centre, до 14 июня. Выставка цифровых картин — Дом Блещунова, до 4 июня в 16:00.

Другие интересные события в июне в Одессе

Летний Мозгофест — Вот пространство, 4 июня 2023 в 12:00. Цена на билеты: от 150 до 300 грн.

— Вот пространство, 4 июня 2023 в 12:00. Цена на билеты: от 150 до 300 грн. Спектакль в цирке Воздух свободы – Одесский государственный цирк, 3-11 июня в 16:00. Цена: от 150 до 300 грн.

– Одесский государственный цирк, 3-11 июня в 16:00. Цена: от 150 до 300 грн. Фестиваль еды Одесса мама — Одесская киностудия, 3-4 июня с 11:00 до 21:00. Цена: 200 грн, детям до 14 лет бесплатно.

— Одесская киностудия, 3-4 июня с 11:00 до 21:00. Цена: 200 грн, детям до 14 лет бесплатно. Чайная церемония — пер. Маяковского, 4 июня в 18.00. Цена: 300 грн.

Раньше мы рассказывали, куда сходить во Львове.

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