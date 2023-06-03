Вулична їжа, чайні церемонії, вистави і концерти… Куди піти в Одесі в червні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Літо не має промайнути повз тебе! Особливо, коли навколо стільки цікавих подій. Якщо ти часто задумуєшся, як провести вечір чи вихідні, ми підготували для тебе список ідей, куди піти в Одесі в червні 2023. Читай та бронюй квитки.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У цьому дайджесті ти дізнаєшся про культурні, мистецькі, цікаві та розважальні події в Одесі на червень 2023. Читай детальніше, куди піти в Одесі — ідеї для відпочинку з родиною чи друзями.
Відпочити в Одесі можна не лише в ресторанах у центрі міста та відомих клубах. Культурно збагатитися можна в театрах, на виставках, у музеях, на екскурсіях тощо.
Якщо ідеї швидко губляться, тримай готовий список варіантів, куди навідатися в Одесі, щоб це було пізнавально та захоплююче.
Цьогоріч театральний сезон дуже насичений та різноплановий. Якісні вистави порадують від найменших глядачів до поціновувачів акторської майстерності.
Фото: Pexels
Раніше ми розповідали, куди сходити у Львові.
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