Вулична їжа, чайні церемонії, вистави і концерти… Куди піти в Одесі в червні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Літо не має промайнути повз тебе! Особливо, коли навколо стільки цікавих подій. Якщо ти часто задумуєшся, як провести вечір чи вихідні, ми підготували для тебе список ідей, куди піти в Одесі в червні 2023. Читай та бронюй квитки.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У цьому дайджесті ти дізнаєшся про культурні, мистецькі, цікаві та розважальні події в Одесі на червень 2023. Читай детальніше, куди піти в Одесі — ідеї для відпочинку з родиною чи друзями.

Події Одеси у червні

Відпочити в Одесі можна не лише в ресторанах у центрі міста та відомих клубах. Культурно збагатитися можна в театрах, на виставках, у музеях, на екскурсіях тощо.

Якщо ідеї швидко губляться, тримай готовий список варіантів, куди навідатися в Одесі, щоб це було пізнавально та захоплююче.

Театральні вистави в Одесі: червень

Цьогоріч театральний сезон дуже насичений та різноплановий. Якісні вистави порадують від найменших глядачів до поціновувачів акторської майстерності.

Для дорослих:

Вистава За двома зайцями — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 2 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 100 до 400 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 2 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 100 до 400 грн. Вистава Обережно — Єва!? — Одеський обласний академічний драматичний театр, 2-24 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 100 до 300 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 2-24 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 100 до 300 грн. Вистава Приборкання норовливих — Одеський обласний академічний драматичний театр, 3-9 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 100 до 300 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 3-9 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 100 до 300 грн. Вистава Неаполітанські пристрасті — Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, 4 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 150 до 300 грн.

— Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, 4 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 150 до 300 грн. Вистава Мегери — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 5 червня о 19:00. Ціна на квитки: від 350 до 550 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 5 червня о 19:00. Ціна на квитки: від 350 до 550 грн. Вистава Двоє оголених чоловіків — Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, 22 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 390 до 890 грн.

— Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, 22 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 390 до 890 грн. Вистава Катерина — Одеський національний академічний театр опери та балету, 28 червня о 17:00. Ціна на квитки: від 100 до 650 грн.

— Одеський національний академічний театр опери та балету, 28 червня о 17:00. Ціна на квитки: від 100 до 650 грн. Вистава Саша, винеси сміття — Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, 29 червня о 18:00. Ціна на квитки: 250 грн.

Для дорослих та дітей:

Музкомедія Венздей — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 4 червня о 13:00. Ціна на квитки: від 200 до 500 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 4 червня о 13:00. Ціна на квитки: від 200 до 500 грн. Вистава Мауглі — Одеський театр юного глядача, 10 червня о 12:00. Ціна на квитки: 200 грн.

— Одеський театр юного глядача, 10 червня о 12:00. Ціна на квитки: 200 грн. Шоу Наука проти магії — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 17 червня об 11:00. Ціна на квитки: від 100 до 600 грн.

Концерти в Одесі в червні

Jerry Heil — Обласна філармонія, 8 червня о 19:00. Ціна: від 370 до 990 грн.

— Обласна філармонія, 8 червня о 19:00. Ціна: від 370 до 990 грн. ROCKORGAN SHOW — Обласна філармонія, 10 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 320 до 520 грн.

— Обласна філармонія, 10 червня о 18:00. Ціна на квитки: від 320 до 520 грн. Без обмежень — Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 13 червня о 19:00. Ціна на квитки: від 600 до 1950 грн.

— Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного, 13 червня о 19:00. Ціна на квитки: від 600 до 1950 грн. Концерт Вадима Бессараба — Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, 17 червня о 18:00. Ціна: від 150 до 300 грн.

— Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька, 17 червня о 18:00. Ціна: від 150 до 300 грн. Драма Пер Гюнт в оперному виконанні — Обласна філармонія, 17 червня о 18:00. Ціна: від 180 до 420 грн.

— Обласна філармонія, 17 червня о 18:00. Ціна: від 180 до 420 грн. Степан Гіга. Золоті хіти на біс — Обласна філармонія, 28 червня о 18:30. Ціна на квитки: від 290 до 940 грн.

Стендапи в Одесі в червні

Секунда бабака — стендап Єгора Шатайла — Beit Grand, 11 червня о 18:30. Ціна: від 350 грн.

— стендап Єгора Шатайла — Beit Grand, 11 червня о 18:30. Ціна: від 350 грн. Я така людина — стендап Алли Волкової — Odessa Factory Group, 18 червня о 18:00. Ціна: 300 грн.

Виставки у галереях та музеях Одеси цього червня

Виставка Українське мистецтво. Шлях нескорених — Міжнародний культурний центр Union червень-липень об 11:00. Ціна: від 150 грн.

— Міжнародний культурний центр Union червень-липень об 11:00. Ціна: від 150 грн. Виставка Картини кращих естонських художників-ілюстраторів — Арт-простір читального залу КУ ЦМБС для дітей, до 19 червня 10-17:00.

— Арт-простір читального залу КУ ЦМБС для дітей, до 19 червня 10-17:00. Виставка Сюжет. Жанрова композиція — Aurum Art Centre, до 14 червня.

— Aurum Art Centre, до 14 червня. Виставка цифрових картин — Дім Блещунова, до 4 червня о 16:00.

Інші цікаві події у червні в Одесі

Літній Мозгофест — Ось простір, 4 червня 2023 о 12:00. Ціна на квитки: від 150 до 300 грн.

— Ось простір, 4 червня 2023 о 12:00. Ціна на квитки: від 150 до 300 грн. Вистава в цирку Повітря волі — Одеський державний цирк, 3-11 червня о 16:00. Ціна: від 150 до 300 грн.

— Одеський державний цирк, 3-11 червня о 16:00. Ціна: від 150 до 300 грн. Фестиваль їжі Одеса мама — Одеська кіностудія, 3-4 червня з 11:00 до 21:00. Ціна: 200 грн, дітям до 14 років безкоштовно.

— Одеська кіностудія, 3-4 червня з 11:00 до 21:00. Ціна: 200 грн, дітям до 14 років безкоштовно. Чайна церемонія — пер. Маяковського, 4 червня о 18:00. Ціна: 300 грн.

Раніше ми розповідали, куди сходити у Львові.

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