Відпустка під час війни: чи доречно це та що слід знати цивільним та військовим, щоб не нашкодити психіці

Дозволити собі відпочинок зараз складно за двох причин: моральної та фінансової. Якщо з питанням фінансів ще можна знайти вихід, то з морального боку все складніше. Мучать питання на кшталт: чи доречно це зараз, що скажуть інші, а якщо на відпочинку будуть росіяни?

Психотерапевтка Марія Фабрічева розповіла виданню Українська правда, якою має бути відпустка під час війни та чи взагалі вона має бути.

Відпустка під час війни: чи доречно та що слід знати

Українці нині активніше їздять на відпочинок, ніж торік. Побачити це можна і в соцмережах, і в статистиці виїздів від прикордонної служби. Відпочинок не завжди дається легко, хтось засуджує, хтось каже “не на часі”, чи відпустку псують росіяни, які трапилися в готелі тощо.

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Однак іноді відпустка просто необхідна, як цивільним, так і військовим. Тому читай, за яких симптомів вона потрібна, а також як її спланувати.

Психотерапевтка каже, зрозуміти, що тобі потрібна відпустка, можна за такими ознаками:

безсоння;

важке пробудження та сонливість протягом дня;

відчуття постійної втоми;

коливання настрою та емоцій;

роздратованість;

поява нових захворювань чи загострення хронічних.

Щоб відпочинок тобі не нашкодив, потрібно заздалегідь продумати його тривалість та формат. Планувати потрібно і військовим, і цивільним. Бачення відпочинку в них буде різним. Для емоційного відновлення достатньо фрагментарної відпустки — 1-3 дні.

— За цей час організм не зможе відновитися на достатньому фізичному рівні навіть на 50%, але якщо на ці 1-2 дні вимкнути гаджети, попередити родичів та колег, що ти у відпустці, завантажити, умовно, якийсь цікавий легкий серіал, аби перемикнути увагу — мозок буде вдячний за різкий потужний інфодетокс, каже психотерапевтка.

Щоб менше торкатися телефона, можна налаштувати беззвучні сповіщення та дзвінки, поставити зі звуком лише від пріоритетних контактів.

Мати запасний план — необхідність. Ми живемо в часи, коли є речі, які від нас не залежать. Підготуй оточення до своєї відпустки, але будь готовим(-ою), що в неї не поїдеш. Адже статися може що завгодно, і твоя відпустка пройде вдома з книгою у руках.

На думку психотерапевтки Марії Фабрічевої під час війни відпочити від неї неможливо. Тому важливо періодично поповнювати свої сили. Допоможе це зробити виписаний перелік речей, які вдалися тобі за рік чи час війни.

Виписувати свої досягнення — корисно, це мотивує та дає життєву енергію.

Для українців, які вперше за час війни їдуть у відпустку, може стати ударом буденне та невимушене життя людей за кордоном. Це породжує багато питань і, наче, розриває шаблон. До того ж за кордоном відпочивають і росіяни.

Це психотерапевтка пояснює тим, що попри війну в Україні, світ живе, люди працюють та відпочивають.

Відпустка під час війни: правила для військових та цивільних

Іншим питанням є слідкування за новинами та картою повітряних тривог. Експертка називає це алюзією контролю. На відпочинку слід правильно реагувати на тривожні новини — не стримувати себе, плакати чи кричати, якщо хочеться.

Також допоможе виписування у щоденник своїх відчуттів та емоцій, крик без звуку (імітація), спорт, контрастний душ. Обмеж споживання інформації, яка може травмувати — не дивися фото та відео убитих, поранених, руйнувань.

Люди, які живуть чи відпочивають за кордоном, сильніше відчувають тривогу щодо подій в Україні. Коли ти не бачиш, що відбувається, починають виникати гіперболізовані фантазії. Це несвідома та швидка реакція.

Якщо за кордоном хочеться відпочити, як у мирні часи — зроби це. Після цього може з’явитися відчуття провини, адже раптом Росія вночі бомбитиме міста, а ти співаєш у караоке? Це перекладання відповідальності, не бери її на себе, адже відповідальність за те, що відбувається в містах України, лежить на Росії.

Відпочинок в Україні так само слід планувати. Не всі можуть виїхати за кордон, але треба вибрати віддалене від фронту місце. Наприклад, Карпатські гори. Там вдасться відпочити емоційно, не буде повітряних тривог.

Лише потрібно зберігати правила інфодетоксу, така зміна картинки піде на користь. Військовим та цивільним українцям під час відпочинку в Україні потрібно вміти висловити думку та емоції, щоб уникати саморуйнування та конфліктів.

Раніше ми розповідали, що таке staycation та як організувати відпустку вдома.

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