Психологія

Відпустка під час війни: чи доречно це та що слід знати цивільним та військовим, щоб не нашкодити психіці

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Серпня 2023, 16:00
Відпустка під час війни: поради, як не нашкодити психіці
Фото: Pexels

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