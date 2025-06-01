Для тебя Психология

Испытываешь скуку? Почему это не всегда плохо, а иногда даже полезно для мозга

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 июня 2025, 14:00
Испытываешь скуку? Почему это не всегда плохо, а иногда даже полезно для мозга
Фото Unsplash

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