Испытываешь скуку? Почему это не всегда плохо, а иногда даже полезно для мозга

Фото Unsplash Скука возникает во время просмотра не слишком интересного фильма, во время монотонного дела или когда дел нет совсем. Время вроде бы замедляется, а у некоторых это даже вызывает беспокойство. Скуку можно определить как трудности с концентрацией внимания или потерю интереса к текущей деятельности. Для большинства это негативное состояние, которое мы должны стараться избегать. А что если это полезно для мозга? Издание The Conversation собрали преимущества скуки для ума и рассказали, почему это не всегда плохое чувство.Как скука влияет на мозг человека Мозг — это система взаимосвязанных участков, которые работают вместе для поддержки различных функций и передачи информации. Когда мы чувствуем скуку при просмотре фильма, наш мозг привлекает определенные сети связи. Сеть внимания ставит в приоритет соответствующие стимулы и фильтрует отвлекающие. Она активна тогда, когда мы начинаем просмотр фильма. Однако, со снижением внимания, активность в сети внимания снижается, поэтому мы теряем способность поддерживать фокус на неинтересном контенте. Одновременно активируется сеть режима по умолчанию, которая переключает внимание на внутренние мысли и саморефлексию. Это основная функция сети режима по умолчанию, которая называется интроспекцией. Она направлена на преодоление скуки. Это сложное взаимодействие сетей включает несколько ключевых участков мозга, работающих вместе во время скуки. Unsplash Островчатая оболочка — центр сенсорной и эмоциональной обработки. Этот участок демонстрирует повышенную активность при обнаружении внутренних сигналов тела, например мыслей о скуке, указывающих на то, что фильм больше неинтересен. Миндалина — это своеобразная система сигнализации, обрабатывающая эмоциональную информацию и играющая роль в формировании воспоминаний. Во время скуки этот участок обрабатывает связанные с этим явлением негативные эмоции, а вентральная медиальная префронтальная кора мотивирует нас искать альтернативные действия для преодоления скуки. Читать по теме Блуждать в своих мыслях: почему мозгу иногда нужна невнимательность Быть здесь и сейчас или отойти в свои мысли? Психологи рассказывают, чем полезно отвлечение. Как скука предотвращает чрезмерную стимуляцию Каждый день мы сталкиваемся с информационной перегрузкой и высоким стрессом. Многие из нас перешли к быстрому образу жизни и постоянным планам. Во взрослом возрасте мы объединяем работу и другие дела. Между этими занятиями, если у нас есть время на паузу, мы можем смотреть видео в соцсетях, чтобы постоянно занимать себя какой-либо деятельностью. Эта постоянная стимуляция может дорого стоить нашей нервной системе. Это приводит к чрезмерной стимуляции симпатической нервной системы, которая управляет нашей реакцией “бей или беги”, борющейся со стрессом. Когда мы постоянно находимся в стрессе из-за получения новой информации и сочетания различных видов деятельности, симпатическая нервная система может оставаться слишком долго активированной. Это иногда называют аллостатической перегрузкой. В это время появляется состояние повышенного возбуждения и тревога. Так что постоянная борьба со скукой лишает нас простого и естественного способа перезагрузить симпатическую нервную систему. Unsplash Чем состояние скуки может оказаться полезным В небольших дозах скука является необходимостью для нервной системы в условиях перевозбужденного мира. Она создает уникальные преимущества для психического здоровья. Но длительные периоды скуки могут свидетельствовать о депрессии. Есть несколько преимуществ периодической скуки: улучшение креативности, что позволяет нам создать “поток” вдохновения; развитие независимости в мышлении и поощрение поиска других интересов; поддержка самооценки и эмоциональной регуляции, поскольку мы можем побыть один на один со своими чувствами; разрыв цикла мгновенного удовольствия, способствующего постоянному использованию гаджетов; восстановление баланса нервной системы и уменьшение сенсорных сигналов, чтобы помочь успокоить тревогу. Иногда следует позволить мозгу “выключиться” вместо того, чтобы искать занятия. Это поможет восстановить равновесие и услышать внутренний голос. А еще позволь себе просто жить без грандиозных планов. А почему обычная повседневная рутина может быть полезной — рассказывали раньше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Саморазвитие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter