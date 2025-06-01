Испытываешь скуку? Почему это не всегда плохо, а иногда даже полезно для мозга

Скука возникает во время просмотра не слишком интересного фильма, во время монотонного дела или когда дел нет совсем. Время вроде бы замедляется, а у некоторых это даже вызывает беспокойство.

Скуку можно определить как трудности с концентрацией внимания или потерю интереса к текущей деятельности. Для большинства это негативное состояние, которое мы должны стараться избегать. А что если это полезно для мозга?

Издание The Conversation собрали преимущества скуки для ума и рассказали, почему это не всегда плохое чувство.

Как скука влияет на мозг человека

Мозг — это система взаимосвязанных участков, которые работают вместе для поддержки различных функций и передачи информации.

Когда мы чувствуем скуку при просмотре фильма, наш мозг привлекает определенные сети связи. Сеть внимания ставит в приоритет соответствующие стимулы и фильтрует отвлекающие. Она активна тогда, когда мы начинаем просмотр фильма.

Однако, со снижением внимания, активность в сети внимания снижается, поэтому мы теряем способность поддерживать фокус на неинтересном контенте.

Одновременно активируется сеть режима по умолчанию, которая переключает внимание на внутренние мысли и саморефлексию. Это основная функция сети режима по умолчанию, которая называется интроспекцией. Она направлена ​​на преодоление скуки.

Это сложное взаимодействие сетей включает несколько ключевых участков мозга, работающих вместе во время скуки.

Островчатая оболочка — центр сенсорной и эмоциональной обработки. Этот участок демонстрирует повышенную активность при обнаружении внутренних сигналов тела, например мыслей о скуке, указывающих на то, что фильм больше неинтересен.

Миндалина — это своеобразная система сигнализации, обрабатывающая эмоциональную информацию и играющая роль в формировании воспоминаний.

Во время скуки этот участок обрабатывает связанные с этим явлением негативные эмоции, а вентральная медиальная префронтальная кора мотивирует нас искать альтернативные действия для преодоления скуки.

Как скука предотвращает чрезмерную стимуляцию

Каждый день мы сталкиваемся с информационной перегрузкой и высоким стрессом. Многие из нас перешли к быстрому образу жизни и постоянным планам.

Во взрослом возрасте мы объединяем работу и другие дела. Между этими занятиями, если у нас есть время на паузу, мы можем смотреть видео в соцсетях, чтобы постоянно занимать себя какой-либо деятельностью.

Эта постоянная стимуляция может дорого стоить нашей нервной системе. Это приводит к чрезмерной стимуляции симпатической нервной системы, которая управляет нашей реакцией “бей или беги”, борющейся со стрессом.

Когда мы постоянно находимся в стрессе из-за получения новой информации и сочетания различных видов деятельности, симпатическая нервная система может оставаться слишком долго активированной.

Это иногда называют аллостатической перегрузкой. В это время появляется состояние повышенного возбуждения и тревога. Так что постоянная борьба со скукой лишает нас простого и естественного способа перезагрузить симпатическую нервную систему.

Чем состояние скуки может оказаться полезным

В небольших дозах скука является необходимостью для нервной системы в условиях перевозбужденного мира. Она создает уникальные преимущества для психического здоровья. Но длительные периоды скуки могут свидетельствовать о депрессии.

Есть несколько преимуществ периодической скуки:

улучшение креативности, что позволяет нам создать “поток” вдохновения;

развитие независимости в мышлении и поощрение поиска других интересов;

поддержка самооценки и эмоциональной регуляции, поскольку мы можем побыть один на один со своими чувствами;

разрыв цикла мгновенного удовольствия, способствующего постоянному использованию гаджетов;

восстановление баланса нервной системы и уменьшение сенсорных сигналов, чтобы помочь успокоить тревогу.

Иногда следует позволить мозгу “выключиться” вместо того, чтобы искать занятия. Это поможет восстановить равновесие и услышать внутренний голос.

А еще позволь себе просто жить без грандиозных планов. А почему обычная повседневная рутина может быть полезной — рассказывали раньше.

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