Сюрприз VS нужное — психолог объяснила, как реагировать на подарки и получать желаемое

Наверное, все мы хоть раз в жизни дарили и получали ненужные вещи. Вспомни свои чувства. Тревога, обида, разочарование, печаль?

Психолог Ольга Гулей рассказала, откуда берутся ненужные подарки, как их избегать и правильно на них реагировать.

Почему люди дарят ненужные вещи

Дело не в том, что человек специально хочет подарить плохую вещь, а в том, что даже родные не могут знать наши мысли и желания. Поэтому люди выбирают то, что сами хотели бы получить. Поскольку у каждого вкусы разные, то вероятность, что такой подарок не понравится получателю, просто гигантская.

Сюрприз VS нужный подарок

Единственный способ гарантированно получить то, что хочешь, — сказать об этом прямо. Вишлист — прекрасное решение. Намеки, загадки, случайное отправление ссылок — это не работает.

Об этом написала Ольга Гулей в своем Instagram.

Ты можешь возразить, мол, список желаний портит сюрприз. Отчасти это так. Однако здесь нужно понять, что ты больше хочешь получить: момент неожиданности или радость от того, о чем ты мечтал.

Если ты уверен(-а), что сам факт сюрприза не испортит, возможно, не тот подарок, то можешь не составлять списки желаний. А если тебя раздражают ненужные вещи, то во избежание разочарований стоит говорить о своих желаниях.

Как избежать обид

Люди могут обижаться, если видят, что их подарок вызвал разочарование или о нем забыли. Это происходит из-за уверенности в том, что не пользоваться подарком равно неуважению к тому, кто его подарил. Но это не так.

Главная цель подарка — проявить внимание, любовь, привязанность. При этом не подарок — проявление чувств, а именно факт дарения.

Когда человек принял подарок, он оценил твое внимание. Но что он будет делать с этим подарком, это личное дело каждого.

Дарить подарки можно не только другим, но и себе. А если ты ограничиваешь себя в радостях жизни потому, что считаешь себя бедным, то предлагаем прочитать, что такое психология бедности.