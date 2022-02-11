Сюрприз VS необхідне — психологиня пояснила, як реагувати на подарунки й отримувати бажане

Мабуть, усі ми хоч раз у житті дарували та отримували непотрібні речі. Пригадай свої почуття. Тривога, образа, розчарування, сум?

Психологиня Ольга Гулей розповіла, звідки беруться непотрібні подарунки, як їх уникати та як правильно на них реагувати.

Чому люди дарують непотрібні речі

Річ не в тім, що людина спеціально хоче подарувати погану річ, а в тім, що навіть рідні не можуть знати наші думки та бажання. Тому люди обирають те, що самі б хотіли отримати. Оскільки у кожного смаки різні, то ймовірність, що такий подарунок не сподобається отримувачу, просто гігантська.

Сюрприз VS потрібний подарунок

Єдиний спосіб гарантовано отримати те, що хочеш, — сказати про це прямо. Вішліст — чудове рішення. Натяки, загадки, випадкове надсилання посилань — це не працює.

Про це написала Ольга Гулей у своєму Instagram.

Ти можеш заперечити, мовляв, список бажань псує сюрприз. Частково це так. Проте тут потрібно зрозуміти, що ти більше хочеш отримати: момент неочікуваності чи радість від того, про що мріяв(-ла).

Якщо ти впевнений(-а), що сам факт сюрпризу не зіпсує, можливо, не той подарунок, то можеш не складати списки бажань. А якщо ж тебе дратують непотрібні речі, то задля уникнення розчарувань варто говорити про свої бажання.

Як уникнути образ

Люди можуть ображатися, якщо бачать, що їхній подарунок викликав розчарування або ж про нього забули. Це відбувається через впевненість у тому, що не користуватися подарунком дорівнює неповазі до того, хто його подарував. Але це не так.

Головна мета подарунку — проявити увагу, любов, прихильність. При цьому не подарунок — прояв почуттів, а саме факт дарування.

Коли людина прийняла подарунок, то вона оцінила твою увагу. Але що вона робитиме далі з цим подарунком, це особиста справа кожного.

Дарувати подарунки можна не лише іншим, але й собі. А якщо ти обмежуєш себе в радощах життя через те, що вважаєш себе бідним, то пропонуємо прочитати, що таке психологія бідності.