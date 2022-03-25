Уже игнорирую воздушную тревогу, или почему мы не реагируем на опасность

Война, которая длится уже месяц, теперь не вызывает дикого страха, как в первые дни. Большинство из нас столкнулись с событиями военных реалий впервые. И эти реалии на самом деле отличаются от того, что мы могли видеть в фильмах.

Именно поэтому наш мозг уже не боится. Мы не настолько напуганы, как в первый день войны. Мы лишь истощенны и устали.

Почему мы не реагируем на опасность?

Усталость и истощение

Длительное нахождение в постоянном напряжении и состоянии тревоги ведёт к истощению защитных сил организма. Возникает усталость, которая уменьшает сопротивление опасности. Ощущение, что больше нет сил бежать в убежище.

Апатия

Мы испытываем много эмоций, страданий. Вместе с тем встречаем и случаи неожиданного спасения. В результате создается впечатление, что от нас ничего не зависит и вообще всё будет так, как должно быть.

Привыкание

Да, мы просто привыкли к сиренам, которые звучат десятки раз в сутки. Однако обстрелов или ракетных ударов люди не слышат, не видят взрывов. Поэтому можно услышать легкомысленные оправдания, мол сколько было тревог и ничего не случилось.

Это не так — реагировать нужно каждый раз.

Переоценка сил

Переоценка собственного опыта, самоуверенность касательно того, что с тобой такое не случится. Часто люди думают, что умеют вести себя в опасной ситуации. Это история о тех, чья профессия в мирной жизни связана с опасностью.

Но не стоит забывать, что сегодня мы имеем дело с опасностью совсем другого уровня.

Склонность к стадному инстинкту

Если другие не прячутся, то я тоже не буду — не оправдание легкомысленного поведения. Вспомните, как когда-то родители всем нам говорили: если другие пойдут прыгать с крыши, ты тоже пойдёшь?

Сейчас именно бдительность и реакция на опасность нужны для того, чтобы выжить самому и помочь выжить своим близким.

Ранее мы уже рассказывали, как работает сирена воздушной тревоги и почему слышно сирены, но ничего не происходит.