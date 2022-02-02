В поисках утраченного времени: откуда появляется чувство, что опаздываешь жить — объясняет психолог

Возникало ли у тебя чувство, что время идет слишком быстро, а задуманные планы или поставленные цели удается реализовать очень медленно?

Хотя ты активно работаешь, держишь руку на пульсе последних событий и не забываешь о своем ментальном здоровье.

Но чувство, что давно забыл, к чему шел, а сегодня не поймешь даже, в какую сторону лежать, все равно не покидает.

На своей странице в Instagram психолог Кирилл Зиньков рассказал, почему так происходит.

Повышенная требовательность

Чрезмерно требовательное отношение к себе формируется у человека с детства. Если родители воспитывали ребенка в атмосфере “выше — быстрее — качественнее”, то впоследствии требовательность папы и мамы становятся его ориентиром по жизни.

Идеализация чужого результата

Учитывая, что мы все активно пользуемся соцсетями, тренировать обесценивающую себя насмотренность еще никогда не было так просто.

Не нужно даже выходить из дома. Открыл соцсети — готово!

Идеализация других людей часто сопровождается обесцениванием себя.

Особенно, если это чувство не поддается критическому осмыслению.

Тревога

Чувство тревожности способно сильно исказить наше восприятие времени.

В 2016 году, как рассказывает Кирилл Зиньков, психологи Италии и Канады опубликовали совместное исследование восприятия времени у тревожных и депрессивных пациентов.

Его результаты показали, что для тревожных людей время протекает быстрее, а у депрессивных — наоборот замедляется.

Поэтому жалобы о нехватке времени нередко могут свидетельствовать о повышенной тревожности у человека.

Перфекционизм

Именно эта черта замыкает порочный круг. Чаще всего дело не в фактическом отсутствии результата, а в недовольстве его качеством.

Примечательно, что иногда недовольство потенциальным результатом приводит к бездействию и его полному отсутствию.

Однако эксперт говорит, что все вышеупомянутые факторы, которые приводят к появлению чувства, что опаздываешь жить: идеализация, тревога и перфекционизм, — упираются в одну общую проблему — отрицание своих ограничений.

Так, если с детства от человека много требуют, то впоследствии у него исчезает реалистичное чувство меры.

В будущем его ключевой фразой становится: “Надо!”, а хватит ли у него для этого сил или психологического ресурса — неважно.

Его внутренняя “линейка” сломана, поэтому чувство меры не работает, — объясняет психолог.

И отмечает, что вместо того, чтобы учитывать свои ограничения, разобраться, где пролегает эта грань, и оплакать планы/цели/мечты, которые не сбудутся, человек уничтожает себя ими.

Ему приятнее верить, что он справится, стоит только хорошо постараться.

Однако чем реалистичнее человек оценивает свои возможности и реализует их, тем более наполненным чувствует себя и воспринимает свою жизнь.

Стремление достичь высоких целей и получить одобрение от окружающих иногда приводят к тому, что мы бессознательно лелеем в себе так называемого отличника.

Как утверждает психолог Елена Архипова, эта черта часто присуща амбициозным и успешным людям. А чем опасен синдром отличника и как от него избавиться, читай в нашем материале.