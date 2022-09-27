Воспринимать жизнь такой, как она есть — советы, которые помогут избавиться от завышенных ожиданий и разочарований

Скажи, случалось ли в твоей жизни, когда человек вел себя не так, как тебе хотелось бы? Психологи называют это синдромом завышенных ожиданий.

Конечно, иногда есть большое желание предвидеть поведение своих близких, однако это может испортить отношения с ними, а заодно и наше настроение.

Спросишь, как так? Психолог Галина Волошина рассказала, почему мы испытываем разочарование, когда наши ожидания не сбываются, и как побороть эти негативные чувства, чтобы сохранить самое дорогое — отношения с близкими людьми.

Сейчас также смотрят

Почему мы разочаровываемся, когда ожидания не сбываются

Когда человек имеет определенные ожидания, как будет вести себя кто-то другой, существует очень большой риск разочароваться.

За эти чувства ответственен синдром завышенных ожиданий, который несет за собой еще и гнев из-за того, что произошло не так, как хотелось. Также в таких условиях могут возникнуть комплексы.

Дело в том, что все люди разные, поэтому предсказать поведение любого, даже хорошо знакомого, практически невозможно. А если пытаться еще идеализировать незнакомого для нас человека, то есть все шансы быстро в нем разочароваться и сильно испортить с ним отношения.

Запомни главное: никто не обязан отвечать твоим ожиданиям, ведь люди даже могут быть не в курсе, что на них возложили какую-нибудь “идеальную” миссию!

Что происходит с психикой, когда ожидания не оправдываются

Когда наши ожидания не оправдываются, сразу может возникнуть сильный дискомфорт, который может значительно испортить настроение и самочувствие человека.

Также завышенные ожидания могут привести к тому, что ты бессознательно будешь пытаться изменить другого человека, чтобы он соответствовал всем параметрам идеальности. Однако это может принести ему неудобства, поскольку его параметры счастья могут отличаться от твоих, и это абсолютно нормально.

Поэтому стоит попробовать принимать человека таким, как он есть, поскольку вы с ним начали общаться, потому что вам было хорошо вместе. Так что лучше продолжать распространять счастье, а не ожидания и разочарования.

Что делать, если ожидания не сбылись

Прежде всего, стоит просто поговорить с человеком и узнать его видение ситуации. Вероятно, что он может воспринимать случившееся совсем иначе, и все не так критично.

Также важно принять тот факт, что если ты что-то делаешь, то это только твой выбор, и никто не должен делать что-либо подобное. То есть, если ты совершаешь какой-нибудь романтический поступок в отношениях, то необходимо понимать, что ты делаешь так только из любви к другому человеку.

Если что-то ожидать в ответ, то существует большой риск построить нездоровые отношения, или даже разрушить их вечным разочарованием.

Что делать с завышенными ожиданиями

Старайся научиться объективно смотреть на окружающий мир и поступки близких людей.

Кроме того, важно рассчитывать только на свои силы и не ожидать, что кто-нибудь поможет в той или иной ситуации. Это поможет избавиться от стресса, когда что-то идет не так, а также держать ситуацию только под своим контролем.

Даже если раньше тебе кто-то с чем всегда помогал, не стоит сравнивать с этим человеком того, кто сейчас рядом. Возможно, он будет поддерживать тебя другим путем.

Но самое важное — осознать, что ожидания не приносят счастья никому — ни тебе, ни людям рядом с тобой. Потому просто старайся ловить счастье в каждом моменте своей жизни, даже если кажется, что не все так солнечно.

Возможно, эти жизненные облака разойдутся — и появится радуга на твоем небосклоне. Кто знает, что может произойти завтра?

Однако если ты чувствуешь, что неоправданные ожидания не дают тебе покоя и мешают жить спокойно, тогда следует обратиться к специалисту, который сможет помочь тебе разобраться в себе и научиться принимать мир таким, как он есть.

Сомневаешься, что любовь возможна даже в темные времена? Читай, можно ли выстроить здоровые отношения во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!