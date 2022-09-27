Психология

Воспринимать жизнь такой, как она есть — советы, которые помогут избавиться от завышенных ожиданий и разочарований

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 сентября 2022, 07:00
завищені очікування
Фото: Pexels, Unsplash

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