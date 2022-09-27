Сприймати життя таким, як воно є — поради, які допоможуть позбутись завищених очікувань та розчарувань

Скажи, а чи траплялось у твоєму житті, коли людина поводила себе не так, як тобі хотілося б? Психологи називають це синдромом завищених очікувань.

Звичайно, іноді таке велике бажання передбачати поведінку своїх близьких, однак часом це може зовсім зіпсувати відносини з ними, а заодно і наш настрій.

Запитаєш, як так? Психологиня Галина Волошина розповіла, чому ми відчуваємо розчарування, коли наші очікування не справджуються, та як побороти ці негативні почуття, щоб зберегти найдорожче — стосунки з близькими людьми.

Чому ми розчаровуємось, коли очікування не справджуються

Коли людина має певні очікування того, як буде поводитись хтось інший, то існує дуже великий ризик розчаруватись.

За ці почуття відповідальний синдром завищених очікувань, який несе за собою ще й гнів через те, що сталось не так, як бажалось. Також у таких умовах можуть виникнути комплекси.

Річ у тім, що усі люди різні, тому передбачити поведінку будь-кого, навіть досить добре знайомого, практично неможливо. А якщо намагатись ще й ідеалізувати незнайому для нас людину, то існують усі шанси швидко у ній розчаруватись та сильно зіпсувати з нею відносини.

Запам’ятай головне: ніхто не зобов’язаний відповідати твоїм очікуванням, адже люди навіть можуть бути не в курсі, що на них поклали якусь “ідеальну” місію!

Що відбувається з психікою, коли очікування не виправдовуються

Коли наші очікування не виправдовуються, одразу може виникнути сильний дискомфорт, який може значно зіпсувати настрій та самопочуття людини.

Також завищені очікування можуть призвести до того, що ти несвідомо будеш намагатись змінити іншу людину, щоб вона відповідала усім параметрам ідеальності. Однак це може принести їй незручності, оскільки її параметри щастя можуть відрізнятись від твоїх, і це абсолютно нормально.

Тому варто спробувати приймати людину такою, як вона є, оскільки ви з нею почали спілкуватись, тому що вам було добре разом. Тож ліпше продовжувати поширювати щастя, а не очікування та розчарування.

Що робити, якщо очікування не справдились

Насамперед варто просто поговорити з людиною та дізнатись її бачення ситуації. Ймовірно, що вона може сприймати те, що трапилось, зовсім інакше — і все не так критично.

Також важливо прийняти той факт, що якщо ти щось робиш, то це лише твій вибір, і ніхто не має робити щось подібне у відповідь. Тобто, якщо ти робиш якийсь романтичний вчинок у стосунках, то необхідно розуміти, що ти чиниш лише з любові до іншої людини.

Якщо щось очікувати у відповідь, то існує великий ризик побудувати нездорові стосунки, або ж навіть зруйнувати їх вічним розчаруванням.

Що робити із завищеними очікуваннями

Намагайся навчитись об’єктивно дивитись на навколишній світ та вчинки близьких людей.

Крім того, важливо розраховувати лише на свої сили та не очікувати, що хтось допоможе у тій чи іншій ситуації. Це допоможе позбутися стресу, коли щось йде не так, а також тримати ситуацію лише під своїм контролем.

Навіть якщо раніше тобі хтось із чимось завжди допомагав, не варто порівнювати з цією людиною того, хто зараз поряд. Можливо, ця особа буде підтримувати тебе іншим шляхом.

Та найважливіше — усвідомити, що очікування не приносять щастя нікому — ані тобі, ані людям поряд з тобою. Тому просто намагайся ловити щастя у кожному моменті свого життя, навіть якщо здається, що не все так сонячно.

Можливо, ці життєві хмари розійдуться – і з’явиться веселка на твоєму небосхилі. Хто знає, що там може статись завтра?

Проте, якщо ти відчуваєш, що невиправдані очікування не дають тобі спокою та заважають жити спокійно, тоді варто звернутись до спеціаліста, який зможе допомогти тобі розібратись у собі та навчитись приймати світ таким, як він є.

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