Психологія

Сприймати життя таким, як воно є — поради, які допоможуть позбутись завищених очікувань та розчарувань

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Вересня 2022, 07:00
завищені очікування
Фото: Pexels, Unsplash

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