Шість типів чоловічої любові: як зрозуміти, хто перед тобою та на які стосунки очікувати

Кохання — річ настільки проста та стара, що деколи навіть дивно від того, як людство змогло романтизувати це поняття. Попри це, почуття між закоханими деколи справді не піддаються логіці та здаються чимось неосяжним.

А ось психологиня Наталя Холоденко нагадує: ще Арістотель виділив шість видів чоловічої любові. Ця ж класифікація актуальна й досі.

Між іншим, спираючись на неї та базуючись на загальному понятті вашого чоловіка про кохання, можна спрогнозувати майбутнє стосунків.

Агапе: це той, про якого співали The neighbourhood

Саме так: про такого чоловіка мріють дівчата, котрим бракувало батьківської фігури у дитинстві. Їхні очікування при цьому — жертовність, турбота, здатність зробити для коханої абсолютно все.

Такий чоловік зазвичай грає роль сучасного Дон Кіхота — він відступиться від власних інтересів на користь партнера, огорне опікою та турботою. Це людина більш романтичної конституції, тож довго водитиме партнерку на побачення перед тим, як зізнатися їй у коханні.

Кохання з ним буде схоже до стосунків з “люблячим татком”: віддасть останні гроші, не очікуючи жодного зиску. Він огорне дівчину любов’ю та підтримкою, але позбавить особистого простору власним контролем та гіперопікою.

Часто дівчата “виростають” з таких стосунків, їм набридає постійна опіка та наперед вгадане життя. Як наслідок, жінки вирушають на пошуки мачо, який би вніс в їхнє життя різнобарв’я.

Людус: кохання — це гра

Така любов не передбачає нічого, окрім сексу. Чоловік такої класифікації не обтяжує себе романтичними побаченнями чи повідомленнями. Він рідко пише першим та й узагалі скуто проявляє зацікавлення в дівчині.

Парадоксально, але саме такі чоловіки нерідко розбивають жіночі серця.

Йому не буде цікаво, що саме ти читаєш або де ти працюєш — а ось спідня білизна на жінці здатна викликати справжнє захоплення. Найбільшим проявом зацікавлення, власне, і є сексуальний потяг — з його боку. Проте такі чоловіки абсолютно не зацікавленні в детальному вивченні інституту сім’ї та шлюбу, тож не обмежують себе в кількості коханок.

З ними можна добре провести час у ліжку, але не будувати серйозних зносин. Зазвичай вони досить егоцентричні та не піклуються ні про кого, крім себе, а їхні почуття неглибокі та швидкоплинні, оскільки базуються лише на сексуальному бажанні.

Ерос: любов — це про почуття

Такий вид любові базується на відданості та вірності, і навіть секс там не посідає перші місця.

Такі чоловіки бачать спочатку людину, а потім — жінку. Для них цікава особистість, твої вподобання, і про себе також готові розповідати відкрито.

З ним тобі ніколи не буде нудно, водночас ти не потрапиш на емоційні гойдалки: чоловік не зникає з горизонту після проведеної ночі.

Чоловік-Ерос справді є найкращою кандидатурою для подальшого розвитку серйозних стосунків. Він ніколи не нав’язуватиме тобі свою думку (на відміну від Агапе) і не зрадить (на відміну від Людуса). А ще не “лізе” у чужий простір, але завжди радо допоможе та попіклується.

Манія: нездорова, одержима любов

Такі стосунки описуються фразою “я на тобі, як на війні”. Любов там ґрунтується на пристрасті та ревнощах, але не має глибокого сенсу під собою.

У центрі таких стосунків завжди стоїть сам чоловік. Він самостверджується коштом інших, але не може контролювати почуття своєї обраниці, тож постійно впадає у ревнощі.

Такий партнер прагне, щоб жінка стала залежною від нього: на його думку, вона має любити його лише тому, що він поряд з нею. Уникає прив’язаності й рутини: часто змінює друзів, місце роботи, дружин.

З таким партнером щасливих стосунків не побудуєш: постійні ревнощі будуть виникати лише тому, що чоловік розумітиме — жінка може втекти та стати незалежною. Тож основне його заняття — приниження жінки, знецінення її як особистості.

Чим слабшою буде жінка, тим краще почуватиметься чоловік-манія. Але рано чи пізно він сам спровокує розставання, щоб підвищити почуття власної значущості.

Прагма: любов базується на комфорті

Власне, побутовий та психоемоційний комфорт для такого чоловіка на першому місці. Він ніколи не зініціює зайвого романтичного вечора, але й не підтримає сварку чи з’ясування стосунків. При цьому не приховуватиме свою цікавість у вас виключно як “зручній” жінці: що вмієте, яка у побуті, чи спокійний темперамент.

Такий чоловік любитиме свою партнерку доти, доки та зможе виправдовувати його очікування у побуті та матеріальній сфері. Якщо ж жінка не даватиме бажане, почуття можуть різко зникнути.

Такі чоловіки ніколи не кохають палко, а обирають супутницю життя прагматично — як товар у магазині.

Сторге: недолюбов — передружба

Так, це саме ті чоловіки, з якими завжди “нічого не ясно”. Їхні почуття більш базовані на дружбі, підтримці та розмовах, але рідко заходять до серйозних тем та планування майбутнього.

Як то кажуть, таке чоловіче плече завжди стане подушкою для жіночих сліз: він даватиме багато порад та підтримки, та й партнерка знатиме про всі його хвороби, страхи, успіхи, навіть про троюрідних родичів.

З таким чоловіком жінка завжди буде в душевній гармонії, але ось яскравих почуттів буде обмаль. До того ж із ним неможливо проводити весь час разом — ви просто станете одне одному нудними.

До речі, часто жінки бояться шукати партнера в соціальних мережах, хоча це саме та річ, без якої важко уявити наше життя сьогодні. Якщо ти боїшся чи не знаєш, як заводити спілкування через сайти знайомств, ми писали в матеріалі про власний досвід та розповіли про найчастіші проблеми такого типу спілкування.

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