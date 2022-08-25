Шесть типов мужской любви: как понять, кто перед тобой и каких отношений ожидать

Любовь — вещь настолько простая и старая, что порой даже удивительно, как человечество смогло романтизировать это понятие. Несмотря на это, чувства между влюбленными порой действительно не поддаются логике и кажутся чем-то необъяснимым для кого-то другого.

А вот психолог Наталья Холоденко напоминает: еще Аристотель выделил шесть видов мужской любви. Эта же классификация актуальна до сих пор.

Между тем, опираясь на нее и основываясь на общее понятие вашего мужчины о любви, можно спрогнозировать будущее отношений.

Агапе: это тот, о котором пели The neighbourhood

Именно так: о таком мужчине мечтают девушки, которым не хватало родительской фигуры в детстве. Их ожидания при этом — жертвенность, забота, способность сделать для любимой абсолютно все.

Такой мужчина, как правило, играет роль современного Дон Кихота — он отступится от собственных интересов в пользу партнера, окутает опекой и заботой. Это человек более романтической конституции, так что долго будет водить партнершу на свидание, прежде чем признаться ей в любви.

Любовь с ним будет похожа на отношения с любящим папой: отдаст последние деньги, не ожидая никакой выгоды. Он окутает девушку любовью и поддержкой, но лишит личного пространства собственным контролем и гиперопекой.

Часто девушки “вырастают” из таких отношений, им надоедает постоянная опека и заранее угаданная жизнь с таким мужчиной. В результате женщины отправляются на поиски мачо, который бы внес в их жизнь яркие краски.

Людус: любовь — это игра

Такая любовь не предполагает ничего, кроме секса. Мужчина такой классификации не утруждает себя романтическими свиданиями или сообщениями. Он редко пишет первым и вообще скупо проявляет интерес к девушке.

Парадоксально, но именно такие мужчины часто разбивают женские сердца.

Ему не будет интересно, что именно ты читаешь или где ты работаешь, а вот нижнее белье на женщине способно вызвать настоящий восторг. Наибольшим проявлением интереса собственно и является сексуальное влечение — с его стороны. Однако такие мужчины совершенно не заинтересованы в детальном изучении института семьи и брака, поэтому не ограничивают себя в количестве любовниц.

С ними можно хорошо провести время в постели, но не строить серьезные сношения. Обычно они достаточно эгоцентричны и не заботятся ни о ком, кроме себя, а их чувства неглубокие и быстротечны, поскольку базируются только на сексуальном желании.

Эрос: любовь — это о чувствах

Такой вид любви базируется на преданности и верности, и даже секс там не занимает первое место.

Такие мужчины видят сначала человека, а потом женщину. Для них интересна личность, твои предпочтения, и о себе тоже готовы рассказывать открыто.

С ним тебе никогда не будет скучно, в то же время ты не попадешь на эмоциональные качели: мужчина не исчезает с горизонта после совместной ночи.

Мужчина-Эрос действительно является лучшей кандидатурой для дальнейшего развития серьезных отношений. Он никогда не будет навязывать тебе свое мнение (в отличие от Агапе), и не предаст (в отличие от Людуса). Человек не “лезет” в чужое пространство, но всегда с радостью поможет и позаботится.

Мания: нездоровая, одержимая любовь

Такие отношения описываются фразой “я на тебе, как на войне”. Любовь основывается на страсти и ревности, но не имеет глубокого смысла под собой.

В центре таких отношений всегда находится только сам мужчина. Он самоутверждается за счет других, но не может контролировать чувства своей избранницы, поэтому постоянно впадает в ревность.

Такой партнер стремится к тому, чтобы женщина стала зависимой от него: по его мнению, она должна любить его только потому, что он рядом с ней. Избегает привязанности и рутины: часто меняет друзей, место работы, женщин.

С таким партнером счастливых отношений не построишь: постоянная ревность будет возникать только потому, что мужчина будет понимать — женщина может уйти и стать независимой. Поэтому его основное занятие — унижение женщины, обесценивание ее как личности.

Чем слабее будет женщина, тем лучше будет чувствовать себя мужчина-мания. Но рано или поздно он сам спровоцирует расставание, чтобы повысить чувство собственной значимости.

Прагма: любовь базируется на комфорте

Собственно, бытовой и психоэмоциональный комфорт для такого мужчины на первом месте. Он никогда не инициирует лишний романтический вечер, но и не поддержит ссору или выяснение отношений. Человек не будет скрывать свое любопытство к вам исключительно как к “удобной” женщине: что умеете, насколько справляетесь в быту, спокойный ли темперамент.

Такой мужчина будет любить свою партнершу, пока она сможет оправдывать его ожидания в быту и материальной сфере. Но если женщина не будет давать желаемое, чувства могут резко исчезнуть.

Такие мужчины никогда не любят страстно, а выбирают спутницу жизни прагматично — как товар в магазине.

Сторге: недолюбовь — передружба

Да, это именно те мужчины, с которыми всегда “ничего не ясно”. Их чувства больше основаны на дружбе, поддержке и разговорах, но редко приводят к серьезным темам и планированию будущего.

Как говорится, такое мужское плечо всегда станет подушкой для женских слез: этот мужчина будет давать много советов и поддержки, да и партнерша будет знать обо всех его болезнях, страхах, успехах, даже о троюродных родственниках.

С таким мужчиной женщина всегда будет в душевной гармонии, но вот ярких ощущений будет маловато. К тому же с ним невозможно проводить все время вместе — вы просто станете друг другу скучными.

Кстати, часто женщины боятся искать партнера в социальных сетях, хотя это именно та вещь, без которой трудно представить нашу жизнь сегодня. Если ты боишься или не знаешь, как заводить общение через сайты знакомств, мы писали в материале о собственном опыте и рассказали о самых частых проблемах такого типа общения.

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