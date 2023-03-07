Впервые превысил отметку в 5000 грн! Каким будет размер средней пенсии в Украине после индексации

Размер средней пенсии в Украине вырос после индексации 1 марта. Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, какой размер средней пенсии после индексации — этот показатель превысил 5000 грн.

— Индексация пенсий произошла и составила 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн. пенсионеров. Очень важно, что впервые размер средней пенсии пересечет отметку в 5000 грн. Раньше это было всего 4600 грн, — сказал Шмигаль во время пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что минимальная сумма, на которую увеличатся выплаты для пенсионеров, — 100 грн. По его словам, все доплаты по возрасту будут сохранены, хотя и не будут подлежать индексации.

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Шмигаль также отметил, что закон разрешал не повышать пенсии, однако правительство пошло на такой шаг и приняло соответствующее постановление.

Пенсии во время войны 2022

После индексации пенсий 1 марта 2022 повышенные выплаты получили около 10 млн украинцев. Тогда средний размер повышения составил 380 грн. Позже, 1 октября 2022, снова провели перерасчет минимальной пенсии по возрасту на фоне увеличения минимальной зарплаты до 6700 грн.

Уже с 1 марта 2023 сумма, на которую увеличилась пенсия в Украине, составляет от 100 до 1500 грн. На этот раз индексация впервые коснулась тех, кто получал минимальную пенсию в размере 2093 грн. Их выплаты выросли на 19,7%.

Кто в Украине имеет право на пенсию

В 2023 году выйти на пенсию имеют право только те украинцы, которые накопили не менее 30 лет страхового стажа до 60 лет.

Также некоторые граждане имеют право выйти на пенсию досрочно: военнослужащие, люди с инвалидностью, граждане, имеющие вредную для здоровья работу, многодетные родители.

Ранее мы рассказывали о доплатах к пенсии и кто может получить их.

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