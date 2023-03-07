Вперше перетнув позначку у 5000 грн! Яким буде розмір середньої пенсії в Україні після індексації

Розмір середньої пенсії в Україні збільшився після індексації 1 березня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яким є розмір середньої пенсії після індексації — цей показник перевищив 5000 грн.

— Індексація пенсій відбулася та склала 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів. Дуже важливо, що вперше розмір середньої пенсії перетне позначку в 5000 грн. Раніше це було лише 4600 грн, — сказав Шмигаль під час прес-конференції.

Він також підкреслив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати для пенсіонерів, — 100 грн. За його словами, всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.

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Шмигаль також зазначив, що закон дозволяв не підвищувати пенсії, проте уряд пішов на такий крок та ухвалив відповідну постанову.

Пенсії під час війни 2022

Після індексації пенсій 1 березня 2022 року підвищені виплати отримали близько 10 млн українців. Тоді середній розмір підвищення склав 380 грн. Згодом 1 жовтня 2022 року знову провели перерахунок мінімальної пенсії за віком на тлі збільшення мінімальної зарплати до 6700 грн.

Вже з 1 березня 2023 року сума, на яку збільшилася пенсія в Україні, становить від 100 до 1500 грн. Цього разу індексація вперше торкнулася тих, хто отримував мінімальну пенсію в розмірі 2093 грн. Їхні виплати зросли на 19,7%.

Хто в Україні має право на пенсію

У 2023 році вийти на пенсію мають право лише ті українці, які накопичили не менше, ніж 30 років страхового стажу до 60 років.

Також деякі громадяни мають право вийти на пенсію достроково: військовослужбовці, люди з інвалідністю, громадяни, які мають шкідливу для здоров’я роботу, багатодітні батьки.

Раніше ми розповідали про доплати до пенсії та хто може їх отримати.

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