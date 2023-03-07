Економія

Вперше перетнув позначку у 5000 грн! Яким буде розмір середньої пенсії в Україні після індексації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Березня 2023, 11:30
Розмір середньої пенсії в Україні після індексації: яким буде та як розрахувати
Фото: Pexels

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