Кому належить доплата до пенсії у 2023 році: повний список нововведень

У новому році влада виокремила основні пріоритети: це армія, безпека та оборона. Саме тому у 2023 основна частина фінансування йтиме на військову допомогу.

У державній казні гроші на те, щоб підвищити пенсії, не заклали. Але є зміни, які вплинули на розмір пенсійних виплат. Кому належить доплата до пенсії у 2023 році — читай у матеріалі.

Доплата до пенсії: зміни у 2023

Доплата до пенсії у 2023 році буде для тих людей, які отримують щомісячні виплати менші, ніж мінімальні.

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Також очікують збільшення виплат пенсіонерам, у яких великий стаж.

Наприклад, якщо є понаднормовий стаж (у жінок — понад 30 років, у чоловіків — понад 35), то доплата їм буде по 21 грн за кожен додатковий рік.

Доплата до пенсії 2023: кому ще збільшать виплати

Весною має бути індексація пенсій. Планують підвищити виплати на 5,4%.

Також перерахунок відбудеться для тих людей, які працюють з весни 2023 року.

Якщо говорити про чорнобильців, то перерахунок мінімальних пенсій теж можна очікувати у цьому році. Розмір залежатиме від середньої зарплати в країні (найімовірніше, вона буде до 19 тис. грн).

Якщо у тебе перша група інвалідності, то пенсія дорівнюватиме середній зарплаті в Україні (тобто до 19 тис. грн). Якщо друга — до 85%, а з третьою — до 70%.

Читати на тему Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше Цього року пенсії ще раз зростуть, але у 2023 році залишаться незмінними.

Важливо, що пенсія особам з інвалідністю залежатиме від того, яка в них група:

Перша група, яка має страховий стаж 1–10 років, залежно від того, який вік визначення інвалідності, матиме повну пенсію за віком;

друга група, яка має страховий стаж 1–14 років, — 90% пенсії за віком;

третя група, яка має страховий стаж 1–14 років — половину пенсії за віком.

Втрата годувальника і розміри пенсій: зміни 2023

один непрацездатний член сім’ї отримуватиме половину пенсії за віком;

якщо їх двоє і більше — 100% пенсії за віком.

Розмір пенсійних виплат через втрату годувальника-військового залежатиме від причин смерті:

якщо він помер під час виконання обов’язків військової служби, передбачено 70% забезпечення загиблого на кожного члена сім’ї, який вважається непрацездатним;

половина грошового забезпечення на кожного непрацездатного, якщо право на отримання пенсії є у двох або більше непрацездатних членів сім’ї;

якщо військовий загинув через нещасний випадок, який не пов’язаний з війною, то пенсія становитиме 30%.

Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.

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