Кому належить доплата до пенсії у 2023 році: повний список нововведень

У новому році влада виокремила основні пріоритети: це армія, безпека та оборона. Саме тому у 2023 основна частина фінансування йтиме на військову допомогу.
У державній казні гроші на те, щоб підвищити пенсії, не заклали. Але є зміни, які вплинули на розмір пенсійних виплат. Кому належить доплата до пенсії у 2023 році — читай у матеріалі.
Доплата до пенсії у 2023 році буде для тих людей, які отримують щомісячні виплати менші, ніж мінімальні.
Також очікують збільшення виплат пенсіонерам, у яких великий стаж.
Також очікують збільшення виплат пенсіонерам, у яких великий стаж.
Наприклад, якщо є понаднормовий стаж (у жінок — понад 30 років, у чоловіків — понад 35), то доплата їм буде по 21 грн за кожен додатковий рік.
Якщо говорити про чорнобильців, то перерахунок мінімальних пенсій теж можна очікувати у цьому році. Розмір залежатиме від середньої зарплати в країні (найімовірніше, вона буде до 19 тис. грн).
Якщо у тебе перша група інвалідності, то пенсія дорівнюватиме середній зарплаті в Україні (тобто до 19 тис. грн). Якщо друга — до 85%, а з третьою — до 70%.
Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.
Не пропусти наші наступні матеріали, підписуйся на Telrgram-канал.