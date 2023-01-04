Економія

Кому належить доплата до пенсії у 2023 році: повний список нововведень

Анна Голішевська, редакторка сайту 04 Січня 2023, 18:30
Пенсія
Фото: Unsplash

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