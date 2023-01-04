Кому положена доплата к пенсии в 2023 году: полный список нововведений

В новом году власти выделили основные приоритеты: это армия, безопасность и оборона. Именно поэтому в 2023 основная часть финансирования будет идти на военную помощь.

В государственной казне деньги на то, чтобы повысить пенсии, не заложены. Но есть изменения, повлиявшие на размер пенсионных выплат. Кому положена доплата к пенсии в 2023 году — читай в материале.

Доплата к пенсии: изменения в 2023

Доплата пенсионерам в 2023 году будет для тех людей, которые получают ежемесячные выплаты меньше минимальных.

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Также ожидают увеличения выплат пенсионерам, имеющим большой стаж.

Например, если есть сверхурочный стаж (у женщин — более 30 лет, у мужчин — более 35), то доплата им будет по 21 грн за каждый дополнительный год.

Доплата к пенсии 2023: кому еще увеличат выплаты

Весной должна быть индексация пенсий. Планируется повысить выплаты на 5,4%. Также пересчет состоится для людей, которые работают с весны 2023 года.

Если говорить о чернобыльцах, то перерасчет минимальных пенсий тоже можно ожидать в этом году. Размер будет зависеть от средней зарплаты в стране (скорее всего, она будет до 19 тыс. грн).

Если у тебя первая группа инвалидности, то пенсия будет равна средней зарплате в Украине (т.е. до 19 тыс. грн). Если вторая — до 85%, а с третьей — до 70%.

Важно, что пенсия лицам по инвалидности будет зависеть от того, какая группа:

первая группа, имеющая страховой стаж 1–10 лет, в зависимости от того, какой возраст определения инвалидности, будет иметь полную пенсию по возрасту;

вторая группа, имеющая страховой стаж 1–14 лет, — 90% пенсии по возрасту;

третья группа, имеющая страховой стаж 1–14 лет — половину пенсии по возрасту.

Читать по теме Какой будет минимальная пенсия в 2023 году и хватит ли ее на самое необходимое В этом году пенсии еще раз вырастут, а вот в 2023 останутся без изменений.

Потеря кормильца и размеры пенсий: изменения 2023

один нетрудоспособный член семьи будет получать половину пенсии по возрасту;

если их двое и больше — 100% пенсии по возрасту.

Размер пенсионных выплат из-за потери кормильца-военного будет зависеть от причин смерти:

если он погиб при исполнении обязанностей военной службы — то положено 70% обеспечения погибшего на каждого члена семьи, считающегося нетрудоспособным;

половина денежного обеспечения на каждого нетрудоспособного, если право на получение пенсии есть у двух или более нетрудоспособных членов семьи;

если военный погиб из-за несчастного случая, не связанного с войной, то пенсия будет составлять 30%.

Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.

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