Кому положена доплата к пенсии в 2023 году: полный список нововведений

В новом году власти выделили основные приоритеты: это армия, безопасность и оборона. Именно поэтому в 2023 основная часть финансирования будет идти на военную помощь.
В государственной казне деньги на то, чтобы повысить пенсии, не заложены. Но есть изменения, повлиявшие на размер пенсионных выплат. Кому положена доплата к пенсии в 2023 году — читай в материале.
Доплата пенсионерам в 2023 году будет для тех людей, которые получают ежемесячные выплаты меньше минимальных.
Также ожидают увеличения выплат пенсионерам, имеющим большой стаж.
Также ожидают увеличения выплат пенсионерам, имеющим большой стаж.
Например, если есть сверхурочный стаж (у женщин — более 30 лет, у мужчин — более 35), то доплата им будет по 21 грн за каждый дополнительный год.
Весной должна быть индексация пенсий. Планируется повысить выплаты на 5,4%. Также пересчет состоится для людей, которые работают с весны 2023 года.
Если говорить о чернобыльцах, то перерасчет минимальных пенсий тоже можно ожидать в этом году. Размер будет зависеть от средней зарплаты в стране (скорее всего, она будет до 19 тыс. грн).
Если у тебя первая группа инвалидности, то пенсия будет равна средней зарплате в Украине (т.е. до 19 тыс. грн). Если вторая — до 85%, а с третьей — до 70%.
Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.
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