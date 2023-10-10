Бумажных удостоверений не будет? ПФУ предлагает ввести электронные пенсионные — как это будет работать

Пенсионный фонд предлагает ввести электронные пенсионные. Об этом стало известно из проекта постановления ОПО Объединений профсоюзов. Читай в нашем материале, что известно про электронное пенсионное удостоверение и останутся ли действительными бумажные документы.
Полномасштабная война повлияла на миграцию, поэтому многие украинские пенсионеры не могут оформить пенсионные удостоверения без возвращения в Украину. По постановлению электронное пенсионное удостоверение можно будет по желанию оформить без бумажной формы документа.
Сейчас постановление об электронных пенсионных удостоверениях на обсуждении. Е-пенсионное удостоверение будет формироваться через портал Дія с помощью мобильного приложения.
Е-пенсионный будет иметь одинаковую юридическую силу и срок действия с пенсионным удостоверением. Его можно будет использовать без предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме.
Электронное пенсионное будет подтверждать назначение пенсии. А от бумажных документов с течением времени можно будет отказаться вообще.
Если тебе нужно восстановить потерянный документ сейчас, это можно сделать в территориальном сервис-центре Пенсионного фонда Украины, личном кабинете на сайте электронных услуг ПФУ или в приложении Пенсионный фонд.
Для личного обращения требуется паспорт, идентификационный код, заявление и фото.
Раньше мы рассказывали, как отправить копию студенческого через Дія.
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