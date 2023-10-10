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Бумажных удостоверений не будет? ПФУ предлагает ввести электронные пенсионные — как это будет работать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 10 октября 2023, 14:00
Електронне пенсійне посвідчення: коли введуть та чи доведеться відмовлятися від паперового посвідчення
Фото: Pexels

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