В Украине появится возможность усыновлять детей через Дія —подробности

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что в Украине скоро появится возможность подать заявку на усыновление в Дія. Этот процесс стремятся упрощать, ведь он бюрократичен и сложен. Читай подробнее об усыновлении в Дія.

В Украине появится возможность подать заявку на усыновление в Дія

Многих людей останавливает сложная и длительная процедура усыновления в Украине. Государство делает все, чтобы упростить это, ведь каждый день детей, потерявших родителей, становится больше. Для этого разрабатывается возможность подать заявку на усыновление в Дія.

Первый шаг — это возможность подать заявку на усыновление и стать приемными родителями в Дія. Дальше мы будем отслеживать процесс на уровне государства.

С помощью Дія будут видеть всех претендентов, а также детей на учете. Это упростит обмен данными и их проверку. Перед усыновлением кандидаты будут проходить обучение и необходимые проверки.

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Сейчас в Дія доступны следующие услуги по усыновлению:

Регистрация кандидатом на усыновление. Снятие с учета или продление заявки кандидата на усыновление. Консультация по усыновлению ребенка. Возможность стать вторым родителем-усыновителем. Регистрация кандидатом для опеки и попечительства.

Сейчас ситуацию Жолнович критической не считает, приводит пример, что большинство из 67 тыс. детей, которые потеряли родителей, воспитываются в семьях — бабушками, дедушками и другими родственниками. 5,5 тыс. детей находятся в интернатных заведениях.

В начале полномасштабной войны процесс усыновления запретили. Однако позже разрешили на территориях, где не идут боевые действия. Оксана Жолнович говорит, когда происходили эвакуации детей и интернатных заведений за границу, проводить процессы усыновления было бы невозможно.

Международное усыновление вообще остановили, потому что сейчас нужно верифицировать документы международных усыновителей и есть внутренний запрос.

— Поэтому лучше сначала удовлетворить его, потому что все же каждый ребенок имеет право воспитываться в той стране, где он растет.

Ранее Тимур Мирошниченко рассказывал о реалиях детдомов и усыновлении в Украине.

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