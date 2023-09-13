1,5 года не могли забрать ребенка из детдома: через какие трудности проходят родители-усыновители

Еще несколько лет назад количество желающих взять в семью ребенка немного превышало тысячу, сегодня это — 22 тысячи украинцев. А количество детей, нуждающихся в усыновлении — 15 тысяч.

Больше, конечно, как и во всем мире, желающих усыновить детей до пяти лет. Но если хватает желания усыновить ребенка, не хватает прозрачности в системе. Как и обучения для потенциальных усыновителей и оперативной работы судов. Далее две истории и два пути. Обе истории со счастливым концом, но пути очень нелегкие.

С момента внутреннего принятия решения между нами с мужем как супругами, до того момента, как ребенок переступил порог своего нового дома, заняло шесть месяцев, — рассказывает Ирина Заремба.

Так довольно быстро в семье юриста Ирины Зарембы появился восьмилетний названый сын. Начали путь с Дії. Это был первый день, когда пакет документов на усыновление можно было подать онлайн И семья перестраховалась и пришла с визитом в службу по делам детей.

Сейчас также смотрят

Служба по делам детей очень помогла найти и сына. Он еще не лишен родительской опеки, поэтому семья пока взяла его под опеку.

Дольше всего ждали обучения для кандидатов в усыновители. Интенсивный курс длился неделю. А уже через несколько дней нашёлся и ребенок восьми лет. А это не такой уж популярный среди усыновителей возраст.

Тимур и Инна Мирошниченко прошли такой же путь. Семья усыновила маленького Марселя, который сейчас адаптируется. Теперь у супругов трое детей.

Ребенок два года проживал свой личный ад. И сейчас он нашел семью, в которой он может выразить, как ему было тяжело.

Путь Марселя в семью занял почти полтора года. Препятствий было много. Как рассказывает Тимур Мирошниченко, первый непрозрачный этап — это ожидание своей очереди на курсы усыновителей, без которых ты в принципе никуда двигаться не можешь.

Учеба длилась три месяца каждую пятницу и только очно. Пропустить можно только одно занятие. Но непрозрачная очередь и на усыновление, которую проверить невозможно.

Именно упорство жены-юриста помогло. Но ведь у большинства юридического образования нет, поэтому теперь супруги пытаются говорить об усыновлении публично.

Минсоцполитики признает нехватку прозрачности в системе, поэтому разрабатывает цифровые механизмы, чтобы очередь на обучение и усыновление была прозрачной хотя бы потенциальным родителям. Часть обучения для усыновителей переведут в онлайн.

Также Минсоцполитики обещает специализированных судей для ускорения многих процессов.

Интересует, как можно усыновить ребенка во время войны? Тогда читай, как проходит процедура, какие документы нужны и кто может это сделать.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.