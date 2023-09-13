Lifestyle

1,5 року не могли забрати маля з дитбудинку: через які труднощі проходять батьки-усиновлювачі

Оксана Михайлова 13 Вересня 2023, 13:00

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усиновлення

1,5 року не могли забрати маля з дитбудинку: через які труднощі проходять батьки-усиновлювачі
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