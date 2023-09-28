В Україні з’явиться можливість усиновлювати дітей через Дію — деталі

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що в Україні скоро з’явиться можливість подати заявку на усиновлення в Дії. Цей процес прагнуть спрощувати, адже він бюрократичний та складний. Читай детальніше про усиновлення в Дії.

В Україні з’явиться можливість подати заявку на усиновлення в Дії

Багатьох людей зупиняє складна та тривала процедура всиновлення в Україні. Держава робить усе, аби спростити це, адже чи не щодня дітей, які втратили батьків, більшає. Для цього розробляють можливість подати заявку на усиновлення в Дії.

Перший крок — це можливість подати заявку на усиновлення і на те, щоб стати прийомними батьками у Дії. Далі ми будемо відстежувати процес на рівні держави.

За допомогою Дії будуть бачити усіх претендентів, а також дітей на обліку. Це спростить обмін даними та їх перевірку. Перед усиновленням кандидати проходитимуть навчання та необхідні перевірки.

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Зараз у Дії доступні такі послуги з усиновлення:

Реєстрація кандидатом на усиновлення. Зняття з обліку або продовження заявки кандидата на усиновлення. Консультація з усиновлення дитини. Можливість стати другим з батьків-усиновлювачів. Реєстрація кандидатом для опіки та піклування.

Нині ситуацію Жолнович критичною не вважає, наводить приклад, що більшість з 67 тис. дітей, які втратили батьків, виховуються у родинах — бабусями, дідусями та іншими родичами. 5,5 тис. дітей перебувають в інтернатних закладах.

На початку повномасштабної війни процес усиновлення заборонили. Однак пізніше його дозволили на територіях, де не відбуваються бойові дії. Оксана Жолнович каже, коли тривали евакуації дітей та інтернатних закладів за кордон, проводити процеси всиновлення було б неможливим.

Міжнародне усиновлення взагалі зупинили, тому що зараз треба верифікувати документи міжнародних усиновлювачів і є внутрішній запит.

— Тому краще спочатку задовольнити його, бо все ж таки кожна дитина має право виховуватися у тій країні, де вона зростає.

Раніше Тімур Мірошниченко розповідав про реалії дитбудинків та усиновлення в Україні.

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