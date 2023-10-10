Паперових посвідчень не буде? ПФУ пропонує запровадити електронні пенсійні — як це працюватиме

Пенсійний фонд України пропонує запровадити електронний пенсійний. Про це стало відомо з проекту постанови на СПО Об’єднань профспілок. Читай у нашому матеріалі, що відомо про електронне пенсійне посвідчення та чи залишаться дійсними паперові документи.

ПФУ пропонує запровадити електронний пенсійний — що відомо

Повномасштабна війна вплинула на міграцію, тому багато українських пенсіонерів не можуть оформити пенсійні посвідчення без повернення в Україну. За постановою, електронні пенсійні можна буде за бажанням оформити без паперової форми документа.

Нині постанова про електронні пенсійні посвідчення на обговоренні. Е-пенсійне посвідчення формуватиметься через портал Дія за допомогою мобільного додатку.

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Е-пенсійне матиме однакову юридичну силу та строк дії з пенсійним посвідченням. Його можна буде використати без пред’явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі.

Електронне пенсійне посвідчення підтверджуватиме призначення пенсії. А від паперових документів з часом можна буде відмовитися взагалі.

Якщо тобі потрібно відновити втрачений документ зараз, це можна зробити у територіальному сервіс-центрі Пенсійного фонду України, в особистому кабінеті на сайті електронних послуг ПФУ або в додатку Пенсійний фонд.

Для особистого звернення потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, заяву та фото.

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