Что будет в кошельках пенсионеров в этом году? Рассказываем о перерасчете пенсий для граждан

В этом году в Украине запланировано несколько этапов повышения пенсий для граждан.

В прошлом месяце уже провели перерасчет пенсий для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Пересчитаны 164 пенсионных дела.

Минимальный размер выплат теперь составляет:

для І группы инвалидности — 14,6 тыс. грн;

для ІІ группы инвалидности — 9,5 тыс. грн;

для ІІІ группы инвалидности — 7 тыс. грн.

Также с начала 2022 года выросли пенсии, выплачиваемые нетрудоспособным родителям или мужу (жене) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, непосредственно принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Средний размер ежемесячных пенсий увеличился на 1887,55 грн, минимальная пенсионная выплата для этой категории лиц составляет не менее 7800 грн.

В течение 2022 года запланирован еще ряд перерасчетов пенсий.

Март

1 марта 2022 года состоится плановая ежегодная индексация пенсий.

Люди в возрасте 75-80 лет будут получать доплату к пенсии в размере 400 грн, старше 80 лет — 500 грн.

Также в этот период запланирован перерасчет пенсий для работников лётно-испытательного состава гражданской авиации.

Апрель

В этом месяце обновятся выплаты для работающих пенсионеров. При пересчете будет учитываться приобретенный стаж работы и заработная плата.

Июль

В связи с тем, что прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность, вырастет, планируется и перерасчет пенсий.

Минимальная пенсия увеличится с 1934 грн до 2027 грн.

Октябрь

В этом месяце будет устанавливаться доплата пенсионерам возрастной категории от 70 до 75 лет в размере 300 грн.

А также при наличии у женщины 30 лет страхового стажа и 35 лет у мужчины минимальная пенсия будет составлять не менее 3000 грн.

Декабрь

Еще одно повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных людей, следовательно, новое повышение пенсий. В конце года она будет составлять 2093 грн.

Люди часто работают по договорам и без записи в трудовой книжке. А когда приходит время пенсии, то хватаются за голову, потому что не могут доказать свой стаж работы.

Ранее мы рассказывали, что делать, когда не хватает записей в трудовой книжке.