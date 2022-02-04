Что будет в кошельках пенсионеров в этом году? Рассказываем о перерасчете пенсий для граждан

В этом году в Украине запланировано несколько этапов повышения пенсий для граждан.
В прошлом месяце уже провели перерасчет пенсий для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Пересчитаны 164 пенсионных дела.
Минимальный размер выплат теперь составляет:
Также с начала 2022 года выросли пенсии, выплачиваемые нетрудоспособным родителям или мужу (жене) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, непосредственно принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе.
Средний размер ежемесячных пенсий увеличился на 1887,55 грн, минимальная пенсионная выплата для этой категории лиц составляет не менее 7800 грн.
В течение 2022 года запланирован еще ряд перерасчетов пенсий.
1 марта 2022 года состоится плановая ежегодная индексация пенсий.
Люди в возрасте 75-80 лет будут получать доплату к пенсии в размере 400 грн, старше 80 лет — 500 грн.
Также в этот период запланирован перерасчет пенсий для работников лётно-испытательного состава гражданской авиации.
В этом месяце обновятся выплаты для работающих пенсионеров. При пересчете будет учитываться приобретенный стаж работы и заработная плата.
В связи с тем, что прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность, вырастет, планируется и перерасчет пенсий.
Минимальная пенсия увеличится с 1934 грн до 2027 грн.
В этом месяце будет устанавливаться доплата пенсионерам возрастной категории от 70 до 75 лет в размере 300 грн.
А также при наличии у женщины 30 лет страхового стажа и 35 лет у мужчины минимальная пенсия будет составлять не менее 3000 грн.
Еще одно повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных людей, следовательно, новое повышение пенсий. В конце года она будет составлять 2093 грн.
Люди часто работают по договорам и без записи в трудовой книжке. А когда приходит время пенсии, то хватаются за голову, потому что не могут доказать свой стаж работы.
Ранее мы рассказывали, что делать, когда не хватает записей в трудовой книжке.