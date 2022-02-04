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Что будет в кошельках пенсионеров в этом году? Рассказываем о перерасчете пенсий для граждан

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 февраля 2022, 13:05
Перерахунок пенсій 2022
Фото: Pexels

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