Що буде в гаманцях пенсіонерів цього року? Розповідаємо про перерахунок пенсій для громадян

Цього року в Україні заплановано кілька етапів підвищення пенсій для громадян.

Минулого місяця вже відбулися перерахунки пенсій для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Перераховано 164 пенсійні справи.

Мінімальний розмір виплат тепер становить:

для I групи інвалідності — 14,6 тис. грн;

для II групи інвалідності — 9,5 тис. грн;

для III групи інвалідності — 7 тис. грн.

Також від початку 2022 року зросли пенсії, які виплачують непрацездатним батькам або чоловіку (дружині) загиблих, померлих (зниклих безвісти) осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції на Донбасі.

Середній розмір щомісячних пенсій збільшився на 1887,55 грн, мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії осіб становить не менш як 7800 грн.

Протягом 2022 року заплановано ще ряд перерахунків пенсій.

Березень

1 березня 2022 року відбудеться планова щорічна індексація пенсій.

Люди віком 75-80 років отримуватимуть доплату до пенсії у розмірі 400 грн, старші за 80 років — 500 грн.

Також в цей період запланований перерахунок пенсій для працівників льотно-випробного складу цивільної авіації.

Квітень

Цього місяця оновляться виплати для працюючих пенсіонерів. Для перерахунку враховуватиметься набутий стаж роботи та заробітна плата.

Липень

У зв’язку з тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте, планується й перерахунок пенсій.

Мінімальна пенсія збільшиться з 1934 грн до 2027 грн.

Жовтень

Цього місяця встановлюватиметься доплата пенсіонерам вікової категорії від 70 до 75 років у розмірі до 300 грн.

А також за наявності у жінки 30 років страхового стажу та 35 років у чоловіка мінімальна пенсія становитиме не менше ніж 3000 грн.

Грудень

Ще одне підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних людей, а отже, нове підвищення пенсій. Наприкінці року вона становитиме 2093 грн.

Люди часто працюють за договорами й без запису в трудовій книжці. А коли настає час пенсії, то хапаються за голову, бо не можуть довести свій стаж.

Раніше ми розповідали про те, що робити, коли не вистачає записів у трудовій книжці.