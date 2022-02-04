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Що буде в гаманцях пенсіонерів цього року? Розповідаємо про перерахунок пенсій для громадян

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Лютого 2022, 13:05
Перерахунок пенсій 2022
Фото: Pexels

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