Международный день ювелира: тонкости профессии и все, что нужно знать о золоте

Блеск, утонченность, драгоценность. Об этой профессии мало известно, однако если какую-то выполненную задачу называют ювелирной работой, то имеется в виду — выполнено идеально, очень точно.

Действительно, работа ювелиров сочетает в себе математическую точность расчетов и художественный вкус. Ювелиры — это всегда люди, истинно увлекающиеся этим делом и живущие созданием украшений.

31 января Украина и мир отмечает Международный день ювелира. О профессии ювелира, а также, где добывают золото в Украине и какой путь металл проходит от добычи до полок в магазинах, мы рассказываем тебе дальше в нашем материале.

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Международный день ювелира: о профессии и празднике

31 января отмечается Международный день ювелира — человека, чьи работы часто более узнаваемы, чем само имя создателя.

Ювелиры являются промежуточным и важным звеном между добычей и реализацией украшений. Специальность ювелира предполагает обработку металлов и камней, прорисовку эскизов и моделирование будущего изделия, а в конечном итоге — воплощение замысла в украшение.

Ювелир — едва ли не самая старая профессия в мире, происходящая из Древней Греции. В Украине ювелирное искусство начало развиваться во времена Киевской Руси.

На это повлияли не только политические связи с Византией, где активно производили ювелирные украшения, но и приход на украинскую землю христианства: например, развивалось ремесло по выливанию с металла колоколов для церквей.

Впоследствии мастера стали выполнять и более декоративную работу: покрывать золотом иконы и росписи, а затем — украшения из цветных металлов.

Со временем менялась мода, однако украшения украинцы носили издавна.

Ювелиры выполняют разную работу, а в зависимости от этого, существует несколько направлений-специализаций в профессии:

монтировщики;

гравировщики;

закрепители;

филигранники;

цепочники;

художники;

ограничители;

пайщики;

шлифовщики;

эмальеры;

дизайнеры.

Люди профессии ювелира работают со многими инструментами, которые, на первый взгляд, не могут создавать столь тонкую и изящную работу. Однако в руках ювелиров лобзики, напильники, паяльники, бормашины и чеканы, дрели и иглы, молотки, пинцеты становятся орудием, творящим искусство.

Самые известные ювелиры в мире

Цену ювелирного изделия определяет не только материал, вес и каратность. Важнее воплощение идеи — “золотые” руки мастера и острый, математический ум, который просчитал все до мелочей.

Самыми известными ювелирами, которых знают по всему миру, являются люди, именами и фамилиями которых называли целые ювелирные компании. В их числе, кстати, и выходец из Украины.

Одним из самых известных ювелиров является Чарльз Льюис Тиффани — основатель американской компании Tiffany & Со., Луи-Франсуа Картье, наследный ювелир, прославившийся благодаря кольцу Trinity и браслету в виде изогнутого гвоздя.

Также известен выходец из Украины Гарри Уинстон, чьи родители эмигрировали из нашей страны в 1890-х годах, за несколько лет до рождения сына. Ювелирный дом обладает большим количеством бриллиантов, а украшения производства Harry Winston выбирали Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди.

Где учатся на ювелиров в Украине и сколько зарабатывают

Профессия ювелира в Украине не слишком распространена: выучиться на специалиста ювелирного дела можно в Академии ювелирного искусства в Одессе, Львовской национальной академии искусств, ГПТУЗ Межрегиональном центре ювелирного искусства в Киеве.

Однако, чтобы стать профессионалом, несколькими годами теории не обойдется. Для доведения работы до идеала ювелиры годами практикуются и учатся на протяжении всей жизни.

Профессия, которая требует незаурядной усидчивости, терпения и умения сосредоточиться на чем-то в течение длительного времени, в то же время не терпит консервативных людей, ведь для улучшения навыков и расширения кругозора профессионалы должны постоянно и активно саморазвиваться.

Средняя зарплата ювелира составляет 24 тыс. грн. Однако, как и в любой профессии, упорство и обрамление своего таланта постоянным обучением дает результат — такие мастера зарабатывают гораздо большие средства.

От добычи до украшения: какой путь проходит золото

Золото — это один из драгоценных металлов, из которого изготавливаются ювелирные изделия и украшения. Запасы золота в недрах страны подчеркивают стоимость валюты.

Однако прежде чем попасть на полки ювелирных магазинов, материал проходит интересный путь. О нем расскажем тебе дальше.

Как добывают и обрабатывают золото

Привычное для нас золото добывают из каменных глыб золотой руды, отличающейся желтоватым оттенком. Содержимое настоящего золота чаще всего не превышает всего 10 г на тонну руды.

Именно поэтому ювелирные украшения из чистого золота так дороги — все из-за сложности добычи металла.

Руда дробится, сортируется и обогащается на комбинатах путем цианирования, то есть орошается цианистыми соединениями, которые пропитываются через толщу руды и вымывают золото. Таким образом, жидкость, выливаясь в отстойники, несет с собой драгоценный металл.

Шлих желтого цвета с содержанием золота около 90% опускается ко дну, откуда его собирают.

Следующим этапом является очищение, или афинаж. Его производят в несколько этапов электролитическим способом.

Как очищают золото

Из полученного шлиха изготовляют анод. Часть шлиха растворяют в смеси азотной и соляной кислот, чтобы получить хлорное золото. Хлорное золото смешивают с соляной кислотой и используют в качестве электролита. В резервуар кладут анод из золота не ниже 900 пробы и катод с пробой 999,9, после чего заливают электролит и пускают ток. Под действием электричества анод растворяется и восстанавливается на катоде в виде золота 999,9 пробы.

Однако и это еще не гарантирует получение дорогого металла. Цену золота определяют пробой, которую выставляют после химического анализа, показывающего процент золота в металле.

Чаще используют метод спектрометрии: через небольшой кусочек металла пропускают ток, после чего золото улетучивается и дает характерный свет, на основе которого делают вывод.

Далее золотые слитки отправляются в хранилища — это могут быть банки. Ювелиры чаще всего заказывают золото оттуда. А после начинается длительный и кропотливый процесс изготовления украшения.

Как делают ювелирные украшения из золота

Процесс изготовления украшений зависит от оборудования и сырья.

Сначала ювелиры рисуют эскиз будущего изделия, на основе которого составляют так называемую “елку” из воска.

По восковому образцу делают специальную форму из гипса, в которой затем отливают золотое украшение. Далее гипс и восковые формы ставят в специальный вакуум, извлекающий весь воздух. Потом формы отправляют в печь на несколько часов.

После этого в формы заливают сплав золота. Далее — обработка украшения и полировка, опускание изделия в специальный раствор для блеска золота.

На последнем этапе происходит прикрепление к украшению камней, если они предполагались эскизом. Только тогда ювелирное изделие попадает на полки магазинов.

Что нужно знать о золоте: разновидности, залежи, интересные факты

Как уже отмечалось выше, размер залежей этого драгоценного металла определяет стоимость валюты в стране.

Золото бывает нескольких цветов, хотя для большинства обычным остается традиционный желтый.

На самом же деле золото есть белое, желтое, красное, розовое, зеленое, и даже черное, коричневое, голубое, синее и фиолетовое. Чистое золото ярко-желтого цвета и очень мягкое. Поэтому из него делают золотые слитки для банков, ведь для ювелирного дела такая мягкость материала не подходит.

Для крепости в золото добавляют примеси — лигатуру, которая отвечает за цвет изделия.

Какое золото существует

Красное золото производится с примесями меди, которая и придает металлу такой цвет.

Желтое золото изготавливают благодаря смешиванию меди, серебра и аурума — правильные пропорции позволяют получить лимонный оттенок изделия.

Белое золото получает свой благородный оттенок благодаря содержимому палладия, серебра или платины.

Розовое — из-за сплава меди и серебра, что и отличает его от красного золота. Такой оттенок чаще всего используется в luxury-сегменте.

Зеленое золото производят путем добавления серебра и кадмия. Также оливковый оттенок появляется благодаря сочетанию золота, цинка и калия.

Формула синего золота засекречена, известно лишь о наличии в составе кадмия, хрома или стали. Это хрупкий металл, который используется в качестве вставки в изделие. При постоянном контакте с кожей синее золото окисляется.

Голубое золото создано на основе золота 985 пробы с добавлением галлия, однако такие украшения очень редкие.

Золото аметистового или фиолетового цвета можно сделать из 750 пробы. Оттенок возможен благодаря алюминию и калию.

Багровое золото создано благодаря добавлению палладия в сплав.

Коричневое золото представлено в коллекции ювелирного дома de Grisogono. Как сделать украшение из такого сплава — производители держат в секрете.

Черное золото производят в смеси с кобальтом и хромом, которые окисляют при высокой температуре.

Вместе с тем, при выборе ювелирного изделия следует спрашивать о составляющих украшения, ведь, возможно, у тебя есть аллергия на некоторые металлы.

Стоимость ювелирного изделия зависит от пробы золота в украшении, а не от его цвета.

Интересные факты о золоте

Температура плавления золота — 1064,18°C. Залежи золота есть не только в земле, но и в воде. Больше всего добывают золото в Китае, а самый большой золотой запас имеет США. 999 проба — самая высокая проба золота (чистое золото). Золото выше 750 пробы не тускнеет на воздухе. В организме человека есть некоторое количество золота, которое в основном находится в костях. Золото никогда не ржавеет.

Международный день ювелира: тонкости профессии и все, что нужно знать о золоте / 4 Фотографии

Где в Украине залежи золота

У Украины всегда был значительный золоторудный потенциал. Наибольшие залежи золотой руды располагались в пределах Украинского кристаллического щита вдоль среднего течения Днепра, Донецкого региона и Закарпатья.

Перспективными местами залежей золота Карпат является Мужиевское, которое в 2020 году открыли для добычи золотой руды, Берегово и Сауляк.

В 2018 году Раховский район также был признан перспективным районом для добычи золотой руды.

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