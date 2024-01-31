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Международный день ювелира: тонкости профессии и все, что нужно знать о золоте

Виктория Мельник, журналист сайта 31 января 2024, 08:00
день ювелира в 2024
Фото: Pexels

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