Здоровье и красота

Аллергия на металлы: почему стоит быть осторожными с брекетами и драгоценными металлами

Вероника Кононенко, редактор сайта 23 апреля 2023, 16:00
алергія на метали
Фото: Pexels

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Аллергия на металлы: почему стоит быть осторожными с брекетами и драгоценными металлами
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