Аллергия на металлы: почему стоит быть осторожными с брекетами и драгоценными металлами

Неприятные симптомы аллергии могут появиться из-за любимых драгоценностей и даже зубных имплантов. Их провоцируют металлы, которые содержат эти изделия, в частности никель.

С 1994 г. в странах ЕС запрещено использование никеля в товарах потребления. Однако в Украине и многих других странах этот металл скрывается в изделиях обыденного потребления.

Из него создают много дешевых украшений и бижутерии, которые сверху покрыты золотом или серебром, да и с драгоценными изделиями не все так просто.

Аллерголог Анастасия Левченко рассказала все об аллергии на металлы: какие металлы могут ее вызвать, а какие — никогда не спровоцируют, симптомы аллергии и товары, с которыми следует быть осторожными.

Аллергия на никель

Никель — самый распространенный аллерген среди металлов. Аллергия на этот металл проявляется в виде аллергического контактного дерматита (АКД). Обнаружить ее пациент может в любом возрасте.

При атопическом дерматите у 40-60% людей встречается и АКД. Все потому, что поврежденный кожный барьер облегчает проникновение металлов.

Аллергия на никель обычно вызывает пузырчатую сыпь с зудом в месте контакта: на мочках ушей, задней части шеи, лице, запястье или животе.

Этот симптом аллергии на никель могут вызвать следующие предметы:

украшения для тела — пирсинг;

одежда: застежки, кнопки, крючки от белья;

оправа очков;

металлические музыкальные инструменты;

ключи;

зубные протезы, металлокерамика, брекеты.

Другие металлы, на которые может быть аллергия

Однако никель — не единственный металл, на который может возникнуть неприятная аллергия.

Кобальт — 70% случаев происходит перекрестная реакция на сплавы с никелем. Хром — в 3,2% случаев является причиной АКД. Медь. Свинец. Украшения из золота.

Сплавов, состоящих на 100% из золота, не существует. Чистота 999,9 используется только для слитков. Вот что означают цифры, обозначающие сплав:

Цифра 750 означает, что в изделии около 75,5% чистого золота. Остальные — лигатура, смесь металлов-добавок для прочности изделия.

Если ты поклонница золотых украшений, то выбирай белое золото 750 пробы — туда в основном добавляют серебро, палладий и платину.

Белое золото 585 пробы на 58,5% состоит из благородного металла, к которому добавляют медь, серебро, палладий и снова никель.

В белом золоте 375 пробы содержится всего 37,5% чистого золота, остальное — цинк, серебро и никель.

Но есть и приятные новости. Металл, который никогда не вызывает аллергию — платина.

Именно она чаще всего используется в ювелирных изделиях с бриллиантами.

На какой металл аллергия: способы узнать и не купить аллергенную вещь

Людям, у которых есть подозрение на АКД на металлы, европейские и американские протоколы предлагают патч-тестирование. Такого метода достаточно для точной диагностики аллергена.

Так что если ты хочешь поставить зубные импланты или брекеты, но иногда замечаешь дискомфорт от некоторых украшений, лучше предварительно пройти тест на аллергию. Это поможет избежать большего дискомфорта.

Проверить, есть ли в изделии металл, на который у тебя аллергия, помогут некоторые средства:

Reveal and Conceal (Cobalt/Nikcel Test by Smart Practice)

Nickel Solution Alert and Guard.

Аллергия может возникнуть не только на металлы, но и на банальные средства по уходу за телом. Ранее мы рассказали, чем мыть тело при аллергии.

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