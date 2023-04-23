Аллергия на металлы: почему стоит быть осторожными с брекетами и драгоценными металлами

Неприятные симптомы аллергии могут появиться из-за любимых драгоценностей и даже зубных имплантов. Их провоцируют металлы, которые содержат эти изделия, в частности никель.
С 1994 г. в странах ЕС запрещено использование никеля в товарах потребления. Однако в Украине и многих других странах этот металл скрывается в изделиях обыденного потребления.
Из него создают много дешевых украшений и бижутерии, которые сверху покрыты золотом или серебром, да и с драгоценными изделиями не все так просто.
Аллерголог Анастасия Левченко рассказала все об аллергии на металлы: какие металлы могут ее вызвать, а какие — никогда не спровоцируют, симптомы аллергии и товары, с которыми следует быть осторожными.
Никель — самый распространенный аллерген среди металлов. Аллергия на этот металл проявляется в виде аллергического контактного дерматита (АКД). Обнаружить ее пациент может в любом возрасте.
При атопическом дерматите у 40-60% людей встречается и АКД. Все потому, что поврежденный кожный барьер облегчает проникновение металлов.
Аллергия на никель обычно вызывает пузырчатую сыпь с зудом в месте контакта: на мочках ушей, задней части шеи, лице, запястье или животе.
Аллергия на никель обычно вызывает пузырчатую сыпь с зудом в месте контакта: на мочках ушей, задней части шеи, лице, запястье или животе.
Этот симптом аллергии на никель могут вызвать следующие предметы:
Однако никель — не единственный металл, на который может возникнуть неприятная аллергия.
Сплавов, состоящих на 100% из золота, не существует. Чистота 999,9 используется только для слитков. Вот что означают цифры, обозначающие сплав:
Если ты поклонница золотых украшений, то выбирай белое золото 750 пробы — туда в основном добавляют серебро, палладий и платину.
Но есть и приятные новости. Металл, который никогда не вызывает аллергию — платина.
Но есть и приятные новости. Металл, который никогда не вызывает аллергию — платина.
Именно она чаще всего используется в ювелирных изделиях с бриллиантами.
Людям, у которых есть подозрение на АКД на металлы, европейские и американские протоколы предлагают патч-тестирование. Такого метода достаточно для точной диагностики аллергена.
Так что если ты хочешь поставить зубные импланты или брекеты, но иногда замечаешь дискомфорт от некоторых украшений, лучше предварительно пройти тест на аллергию. Это поможет избежать большего дискомфорта.
Проверить, есть ли в изделии металл, на который у тебя аллергия, помогут некоторые средства:
Аллергия может возникнуть не только на металлы, но и на банальные средства по уходу за телом. Ранее мы рассказали, чем мыть тело при аллергии.
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