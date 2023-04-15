Чтобы не было никаких “пчих”: чем мыть тело при аллергии

Есть вещи, которые выбивают из колеи привычных и будничных дел. И одна из таких неприятностей — аллергия.

С ней ты снова не можешь сориентироваться, что есть. Кроме того, трудно понять, чем мыть тело при аллергии и можно ли вообще это делать. Поэтому рассказываем ниже все об аллергии, ее симптомах и как облегчить ее проявления.

Что такое аллергия

Аллергия — это измененная чувствительность организма к чужеродным веществам.

При аллергии иммунная система реагирует на раздражитель и пытается его атаковать, чтобы быстрее его избавиться. Поэтому появляются другие ее проявления, как, например, покраснение или сыпь на коже.

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Что может вызвать аллергию

У каждого аллергика может быть своя слабость. Но чаще всего яркую реакцию организма вызывают шерсть животных, насекомые, пыль, химикаты, лекарства (в том числе антибиотики), растения, пища, декоративная и уходовая косметика, солнцезащитные кремы, бытовые средства, а также латекс и никель.

Какие симптомы аллергии

Существует не один вид аллергии. Но если говорить именно о виде, наиболее уязвимом к косметическим средствам, то это будет именно кожная аллергия. Среди ее симптомов:

кожная сыпь;

зуд;

покраснение;

припухлость;

шишки на коже;

шелушение;

ороговение.

Чем мыть тело при аллергии

В первую очередь важно отметить, что при любых проявлениях аллергии лучше обратиться к врачу за консультацией. Он поможет определить вид аллергии и дать четкие рекомендации, учитывая все индивидуальные особенности. Самолечение может ухудшить состояние здоровья и привести к побочным эффектам.

Также необходимо забыть о мифе, что при аллергии нельзя мыться. Напротив, лучшим решением будет смыть в конце дня с себя все аллергены и раздражители, насколько это возможно. Они могут вызвать раздражение и помешать коже выполнять ее барьерную функцию.

При любом виде аллергии и склонности к такой проблеме следует выбирать именно гипоаллергенные средства. Их можно найти в аптеке и попросить специалиста посоветовать подходящее средство.

Кроме того, если это кожная аллергия, то важно не забывать еще и об увлажнении. Крем должен быть гипоаллергенным, чтобы не навредить коже, а лишь увлажнить ее и дать ей возможность не стать беззащитной против внешних воздействий.

При желании можно пользоваться и термальной водой. Она поможет максимально осторожно очистить нужные участки кожи. Особенно если речь идет о лице. И соответственно желательно в таком случае обратить внимание на гипоаллергенную декоративную косметику, или на время отказаться вообще от макияжа, чтобы не раздражать кожу.

Аллергия приобретает разные проявления: от чихания и заложенности носа до отека дыхательных путей. Последнее может легко убить человека. Поэтому узнавать о ней нужно как можно больше. Читай, что нужно знать об аллергии.

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