Щоб не було жодних “пчих”: чим мити тіло при алергії

Існують речі, які вибивають з колії звичних та буденних справ. І одна з таких неприємностей — алергія.

З нею ти знову не можеш зорієнтуватись, що їсти. Крім того, важко зрозуміти, чим мити тіло при алергії та чи можна взагалі це робити. Тому розповідаємо нижче усе про алергію, її симптоми та як полегшити її прояви.

Що таке алергія

Алергія — це змінена чутливість організму до чужородних речовин.

У разі алергії імунна система реагує на подразник та намагається його атакувати, аби швидше його позбутись. Через це з’являються інші її прояви, як, наприклад, почервоніння чи висипи на шкірі.

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Що може спричинити алергію

У кожного алергіка може бути своя слабкість. Та найчастіше яскраву реакцію організму викликають шерсть тварин, комахи, пил, хімікати, ліки (зокрема антибіотики), рослини, їжа, декоративна та доглядова косметика, сонцезахисні креми, побутові засоби, а також латекс та нікель.

Які симптоми алергії

Існує не один вид алергії. Але якщо говорити саме про вид, найбільш вразливий до косметичних засобів, то це буде саме шкірна алергія. Серед її симптомів:

шкірний висип;

свербіж;

почервоніння;

припухлість;

шишки на шкірі;

лущення;

ороговіння.

Чим мити тіло при алергії

Насамперед важливо зазначити, що за будь-яких проявів алергії ліпше звернутись до лікаря за консультацією. Він допоможе визначити вид алергії та дать чіткі рекомендації, враховуючи усі персональні особливості. Самолікування може погіршити стан здоров’я та призвести до появи побічних ефектів.

Також необхідно забути про міф, що при алергії не можна митись. Навпаки найкращим рішенням буде змити в кінці дня з себе усі алергени та подразники, наскільки це можливо. Вони можуть викликати подразнення та завадити шкірі виконувати її бар’єрну функцію.

За будь-якого виду алергії та схильності до такої проблеми варто обирати саме гіпоалергенні засоби. Їх можна знайти в аптеці та попросити фахівця порадити відповідний засіб.

Крім того, якщо це шкірна алергія, то важливо не забувати ще й про зволоження. Крем теж має бути гіпоалергенним, щоб не нашкодити шкірі, а лише зволожити її та дати їй можливість не стати беззахисною проти зовнішніх впливів.

За бажанням можна користуватись і термальною водою. Вона допоможе максимально обережно очистити потрібні ділянки шкіри. Особливо якщо йдеться про обличчя. І відповідно бажано в такому разі звернути увагу на гіпоалергенну декоративну косметику, або ж на певний час відмовитись взагалі від макіяжу, щоб не подразнювати шкіру.

Алергія набуває різних проявів: від чхання і закладеності носа до набряку дихальних шляхів. Останнє може легко вбити людину. Тому дізнаватись про неї потрібно якомога більше. Читай, що треба знати про алергію.

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