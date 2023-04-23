Алергія на метали: чому слід бути обережним з брекетами та коштовним камінням

Неприємні симптоми алергії можуть з’явитися через улюблені коштовності та навіть зубні імпланти. Їх провокують метали, які містять ці вироби, зокрема — нікель.
З 1994 року в країнах ЄС заборонено використання нікелю у товарах споживання. Однак в Україні та багатьох інших країнах цей метал ховається у виробах буденного вжитку.
З нього створюють багато дешевих прикрас та біжутерії, які лише зверху вкриті золотом чи сріблом, та і з коштовними виробами не все так просто.
Алерголог Анастасія Левченко розповіла все про алергію на метали: які метали можуть її викликати, а які — ніколи не спровокують, симптоми алергії та товари, з якими слід бути обережними.
Нікель — найпоширеніший алерген серед металів. Алергія на цей метал проявляється у вигляді алергічного контактного дерматиту (АКД). Виявити її пацієнт може в будь-якому віці.
При атопічному дерматиті у 40-60% зустрічається й АКД. Все тому, що пошкоджений шкірний бар’єр полегшує проникнення металів.
Алергія на нікель зазвичай викликає пухирцевий висип зі свербінням у місці контакту: на мочках вух, задній частині шиї, обличчі, зап’ясті або животі.
Алергія на нікель зазвичай викликає пухирцевий висип зі свербінням у місці контакту: на мочках вух, задній частині шиї, обличчі, зап’ясті або животі.
Цей симптом алергії на нікель можуть викликати такі предмети:
Та нікель — не єдиний метал, на який може виникнути неприємна алергія.
Сплавів, що на 100% складаються з золота, не існує. Чистота 999,9 використовується тільки для злитків. Ось що означають цифри, які позначають сплав:
Якщо ж ти прихильниця золотих прикрас, то обирай біле золото 750 проби — туди здебільшого додають срібло, паладій і платину.
Але є й приємні новини. Метал, який ніколи не викликає алергію — платина. Саме вона найчастіше використовується у ювелірних виробах з діамантами. Тож жінки не просто так мають носити діаманти.
Але є й приємні новини. Метал, який ніколи не викликає алергію — платина. Саме вона найчастіше використовується у ювелірних виробах з діамантами. Тож жінки не просто так мають носити діаманти.
Людям, у яких є підозра на АКД на метали, європейські та американські протоколи пропонують патч-тестування. Такий метод є достатнім для точної діагностики алергену.
Тож якщо ти хочеш поставити зубні імпланти чи брекети, але інколи помічаєш дискомфорт від прикрас — краще попередньо пройти тест на алергію. Це допоможе уникнути чималого дискомфорту.
Перевіряти, чи є у виробі метал, на який у тебе алергія, допоможуть деякі засоби:
Алергія може виникнути не лише на метали, а й на банальні засоби з догляду за тілом. Ми розповіли, чим мити тіло при алергії.
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