Лучшие друзья девушек: какие бывают бриллианты и почему они так дорого стоят

Наш мир не перестает удивлять своей многогранностью как настоящий бриллиант. Поэтому неудивительно, что в его основе находят все чаще драгоценные камни. Так, недавно в Анголе нашли самый большой за последние 300 лет розовый алмаз.

Обнаружить такую ​​драгоценную находку весом в 170 каратов удалось работникам австралийской компании Lucapa Diamond на руднике Луло. В честь рудника и был назван алмаз Роза Луло.

Алмаз Роза Дуло еще не был продан, но последний розовый бриллиант похожих размеров стоил 16 миллионов долларов. Однако сейчас продавцы планируют поставить значительно выше высокий ценник.

Так почему говорят о находке алмаза и одновременно называют его бриллиантом? Да и почему именно розовый камешек оказался таким дорогим? Объясняем чуть ниже.

Что такое бриллиант

Бриллиант — это алмаз, который искусственно отшлифовали и с помощью обработки предоставили так называемую бриллиантовую огранку.

Обычно классический бриллиант насчитывает 57 граней, что помогает максимально раскрыть естественный блеск камня.

Появляются алмазы, из которых затем делают бриллианты, из глубин Земли. Оттуда чуть ближе к поверхности драгоценные камешки выносит лава.

Какие бывают разновидности бриллиантов

Различают бриллианты по четырем показателям, среди которых цвет, чистота, огранка и вес в каратах.

Если с чистотой и каратами разбираться нужно разве что со специалистом, то в двух других показателях все, кажется, довольно просто.

Огранка бриллиантов насчитывает всего восемь форм. К ним относятся названия круглая, овал, груша, маркиз, принцесса, сердце, радиант и изумруд.

Также бриллианты классифицируют по цветовой шкале от бесцветного, за который отвечает показатель единица, и цветного с отметкой девять.

Однако если говорить проще, то бриллианты можно разделить на два вида, а именно традиционных и фантазийных цветов.

К традиционным относят так называемые белые бриллианты, то есть бесцветные. И чем больше света через себя пропускает такой камешек, тем дороже он будет стоить.

Фантазийные бриллианты считаются очень редкими, что приводит к их чрезвычайно высокой цене. Такие камешки могут быть красного, зеленого, голубого, розового и даже черного цвета.

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