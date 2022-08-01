Найкращі друзі дівчат: які бувають діаманти та чому вони так дорого коштують

Наш світ не припиняє дивувати своєю багатогранністю, як справжній діамант. Тому й не дивно, що у його основі знаходять все частіше коштовні камінці. Так нещодавно в Анголі знайшли найбільший за останні 300 років рожевий алмаз.

Виявити таку дорогоцінну знахідку вагою в 170 каратів вдалось працівникам австралійської компанії Lucapa Diamond на копальні Луло. На честь копальні й було названо алмаз Роза Луло.

Діамант Роза Дуло ще не був проданий, але останній рожевий діамант схожих розмірів коштував 16 мільйонів доларів. Однак зараз продавці планують поставити значно вищий цінник.

Так чому говорять про знахідку алмазу і водночас називають її діамантом? Та й чому саме рожевий камінчик виявився таким дорогим? Пояснюємо трохи нижче.

Що таке діамант

Діамант — це алмаз, який штучно відшліфували та за допомогою обробки надали так званого діамантового огранування.

Зазвичай класичний діамант налічує 57 граней, що допомагає максимально розкрити природний блиск каменю.

З’являються алмази, з яких потім роблять діаманти, з глибин Землі. Звідти трохи ближче до поверхні дорогоцінні камінчики виносить лава.

Які бувають різновиди діамантів

Розрізняють діаманти за чотирма показниками, серед яких колір, чистота, огранування та вага в каратах.

Якщо з чистотою та каратами розбиратись потрібно хіба що з фахівцем, то в інших двох показниках все, здається, доволі просто.

Огранування діамантів налічує всього вісім форм. До них відносять назви кругла, овал, груша, маркіз, принцеса, серце, радіант та смарагд.

Також діаманти класифікують за колірною шкалою від безбарвного, за який відповідає показник одиниця, і до кольорового з позначкою дев’ять.

Однак якщо говорити простіше, то діаманти можна поділити на два види, а саме традиційних та фантазійних кольорів.

До традиційних відносять так звані білі діаманти, тобто безбарвні. І чим більше світла через себе пропускає такий камінчик, тим дорожче він буде коштувати.

Фантазійні діаманти вважаються дуже рідкісними, що зумовлює їхню надзвичайно високу ціну. Такі камінчики можуть бути червоного, зеленого, блакитного, рожевого та навіть чорного кольору.

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