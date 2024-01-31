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Дуальная форма обучения: что это такое, отличия от дневной и преимущества

Анастасия Грубрина, журналист сайта 31 января 2024, 17:45
Що таке дуальна форма навчання — все, що слід знати
Фото: Unsplash

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