Дуальная форма обучения: что это такое, отличия от дневной и преимущества

Образование в Украине постепенно, но меняется. Совсем недавно появилась возможность дуальной формы обучения. Читай в нашем материале, что такое дуальная форма обучения — какие ее преимущества.
По данным Министерства образования и науки Украины, дуальная форма обучения — это способ обучения, по которому теоретический материал соискатели образования проходят в заведении с педагогом, а практическая часть обучения происходит на производстве.
Такое обучение отличается качеством, ведь практические навыки отрабатываются в форме обучения на производстве. После выпуска студенты, обучавшиеся по дуальной форме, уже умеют работать с техникой и оборудованием, имеют опыт работы и чаще всего остаются на производствах, где работали.
Дуальная форма обучения пилотировалась в Украине на протяжении 2015-2017 годов. По состоянию на 2021 год в Украине было 217 учреждений профессионального образования, имеющих форму дуального обучения.
Больше всего внедряли такую систему в Хмельницкой, Львовской, Винницкой областях и Киеве.
По новому законопроекту о мобилизации 10378, который может быть принят в ближайшее время, те, кто учатся по форме дуального образования, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.
МОН назвало ряд преимуществ обучения по дуальному формату:
Важно отметить, что работа учеников/студентов на дуальной форме обучения оплачивается. Поэтому это полноценная работа, которая совмещается с (и есть) обучением. А студенты могут указывать в резюме опыт работы.
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