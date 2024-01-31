Дуальная форма обучения: что это такое, отличия от дневной и преимущества

Образование в Украине постепенно, но меняется. Совсем недавно появилась возможность дуальной формы обучения. Читай в нашем материале, что такое дуальная форма обучения — какие ее преимущества.

Дуальная форма обучения: что это и какие ее отличия

По данным Министерства образования и науки Украины, дуальная форма обучения — это способ обучения, по которому теоретический материал соискатели образования проходят в заведении с педагогом, а практическая часть обучения происходит на производстве.

Такое обучение отличается качеством, ведь практические навыки отрабатываются в форме обучения на производстве. После выпуска студенты, обучавшиеся по дуальной форме, уже умеют работать с техникой и оборудованием, имеют опыт работы и чаще всего остаются на производствах, где работали.

Сейчас также смотрят

Дуальная форма обучения пилотировалась в Украине на протяжении 2015-2017 годов. По состоянию на 2021 год в Украине было 217 учреждений профессионального образования, имеющих форму дуального обучения.

Больше всего внедряли такую систему в Хмельницкой, Львовской, Винницкой областях и Киеве.

По новому законопроекту о мобилизации 10378, который может быть принят в ближайшее время, те, кто учатся по форме дуального образования, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

МОН назвало ряд преимуществ обучения по дуальному формату:

сотрудничество политики, бизнеса, социальных партнеров;

разработка законодательной основы для признания национальных стандартов качества профессионального образования;

обучение во время трудовой деятельности;

привлечение квалифицированных преподавателей с производства в учебный процесс;

учет запросов в городах и по конкретным кадрам.

Важно отметить, что работа учеников/студентов на дуальной форме обучения оплачивается. Поэтому это полноценная работа, которая совмещается с (и есть) обучением. А студенты могут указывать в резюме опыт работы.

Раньше мы рассказывали, с какими болезнями не призывают на военную службу.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.