Дуальна форма навчання: що це таке, відмінності від денної та переваги

Освіта в Україні поступово, але зазнає змін. Зовсім нещодавно з’явилася можливість дуальної форми навчання. Читай у нашому матеріалі, що таке дуальна форма навчання — які її переваги.

Дуальна форма навчання: що це та які її відмінності

За даними Міністерства освіти і науки України, дуальна форма навчання — це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал здобувачі освіти проходять у закладі з педагогом, а практична частина навчання відбувається на виробництві.

Таке навчання відрізняється якістю, адже практичні навички відпрацьовуються у формі навчання на виробництві. Після випуску студенти, що навчалися за дуальною формою, уже вміють працювати з технікою та обладнанням, мають досвід роботи та найчастіше лишаються на виробництвах, де працювали.

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Дуальна форма навчання пілотувалася в Україні впродовж 2015-2017 років. Станом на 2021 рік в Україні було 217 закладів професійної освіти, які мають форму дуального навчання.

Найбільше впроваджували таку систему у Хмельницькій, Львівській, Вінницькій областях та Києві.

За новим законопроектом про мобілізацію 10378, який можуть ухвалити найближчим часом, ті, хто навчаються за формою дуальної освіти, не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

МОН назвало низку переваг навчання за дуальною освітою:

співпраця політики, бізнесу, соціальних партнерів;

розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;

навчання під час трудової діяльності;

залучення кваліфікованих викладачів з виробництва до навчального процесу;

врахування запитів у містах та за конкретними кадрами.

Важливо зазначити, що робота учнів/студентів за дуальною формою навчання оплачується. Тому це повноцінна робота, що поєднується з (і є) навчанням. А студенти можуть вказувати в резюме цей досвід роботи.

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