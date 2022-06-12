Это незаконно… или нет? Развенчиваем фейки о вручении повесток в Украине

Вместе с продолжением военного положения и мобилизации населения страны в ряды ВСУ до сих пор витает незнание: насколько законно вручать повестки на улицах, в магазинах, в очередях к автозаправочным станциям. О фейках по вручению повесток и их развенчанию написали в Центре противодействия дезинформации.

Фейк №1: Остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!

На самом деле, это не так. Во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

Однако сейчас редко вообще можно зафиксировать случаи получения повестки лицам старше 27 лет, которые ранее не проходили военную службу. В стране до сих пор длится мобилизации второй волны.

Фейк №2: Держи повестку. Собирайся на войну!

В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Вручение повестки не означает мобилизацию.

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В первую очередь вызов в военкомат — для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Фейк №3: Выбросил повестку. Спрятался в деревне, никто меня не найдет!

За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.

За уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет. Подробнее об ответственности за неявку в военкомат мы писали раньше.