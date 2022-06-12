Це незаконно… чи ні? Розвінчуємо фейки про вручення повісток в Україні

Поряд із продовженням воєнного стану та мобілізації населення країни до лав ЗСУ, досі витає незнання: наскільки законно вручати повістки на вулицях, у магазинах, в чергах до автозаправних станцій. Тож, про фейки стосовно вручення повісток та їх розвінчання написали у Центрі протидії дезінформації.

Фейк №1: Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!

Насправді це не так. Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

Проте зараз рідко взагалі можна зафіксувати випадки отримання повістки особам, старшим за 27 років, які раніше не проходили військову службу. У країні досі триває мобілізація другої хвилі.

Фейк №2: Тримай повістку. Збирайся на війну!

У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію.

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Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Фейк №3: Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде!

За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років. Детальніше про відповідальність за неявку до військкомату ми писали раніше.