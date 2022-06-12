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Це незаконно… чи ні? Розвінчуємо фейки про вручення повісток в Україні

Вікторія Мельник, практикантка сайту 12 Червня 2022, 09:00
Фейки про мобілізацію
Фото: Unsplash

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