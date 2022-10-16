Gap year — не потерянный год! Зачем нужен такой опыт и как его пройти с пользой

Жизнь несется в безудержном ритме и подхватывает нас в свой водоворот. Но если ты заканчиваешь один этап, но не знаешь, каким будет второй, то стоит дать себе время на размышления и устроить небольшой перерыв.

Это называется gap year — обычно период продолжительностью в один год, во время которого человек ищет себя и выбирает желаемую сферу деятельности.

В большинстве своем такой опыт практикует молодежь после окончания школы или перед поступлением на магистратуру.

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Впрочем, gap year можно взять также между первой и второй работой или во время “кризиса 30 лет”.

Телеведущий, общественный деятель и благотворитель Александр Педан рассказал, как спланировать gap year, чтобы не упустить свое время, а провести его с пользой.

Как спланировать gap year

Выбери интересные тебе предметы

При этом думай не о конкретной специальности, а о навыках, которые ты хотел(-ла) бы получить за этот год.

По словам Педана, работодатели редко учитывают баллы ВНО и оценки в дипломе. Если ты хорошо выполняешь свою работу, то вообще о наличии или отсутствии высшего образования тебя могут и не спрашивать.

Ведь компании важен твой уровень компетенции, а не бумажки с отметками.

Занимайся практикой

Если ты примерно понимаешь, какие сферы деятельности тебе нравятся, то попробуй устроиться на работу. Если так не получилось, то можно пойти на стажировку.

Это поможет понять, каких еще знаний и навыков тебе не хватает для желанной работы. А значит, и выбрать специальность и университет будет легче.

Впрочем, не спеши с выводами. Поработай так минимум три месяца, чтобы точно увидеть сферу изнутри.

Хорошей идеей станет и волонтерская деятельность. Например, в проекте Будуємо Україну разом (БУР) можно путешествовать и помогать разным людям.

А благодаря организации Repair.together ты сможешь приобщиться к восстановлению домов, поврежденных в результате боевых действий и российской оккупации.

Попробуй себя в общественных организациях, поработай в бизнесе, государственных органах власти или органах местного самоуправления. Это гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд, — рекомендует Педан.

Путешествуй

Во время своего gap year выделили хотя бы месяц на поездки по Украине или за границей. Да, во время войны это сделать довольно сложно, ведь безопасность всегда должна быть на первом месте.

Однако сейчас существует большое количество программ обмена и волонтерства для молодежи, благодаря которым путешествовать можно без чрезмерных затрат и еще объединять это с подработкой.

Найди ментора

Ментор — это не обязательно человек, занимающийся профессионально коучингом. Это может быть тот, кто пережил что-то похожее и сможет тебя поддержать и поделиться своим опытом.

Поискать ментора можно на сайте Mentorship10.11.

Выясни, какие навыки тебе нужны, и развивай их

Это не обязательно должны быть навыки, необходимые для работы. Gap year — уникальный период в жизни, когда можно наконец-то заняться своими хобби и попробовать что-то новое.

Делай то, о чем давно мечтал(-а): овладей игрой на каком-то музыкальном инструменте, запишись в театральную студию, порисуй или помастери что-то своими руками и тому подобное.

Для этого можно записаться на онлайн- или офлайн-курсы и специализированные тренинги.

Четко спланируй год

Помни, что 365 дней — не так много, как кажется. Поэтому используй их с пользой. Ставь себе задачи, дедлайны и индикаторы успеха. Потом это поможет проанализировать, удалось ли тебе достичь своих целей.

Таск-менеджеры Notion или Asana пригодятся, если ты хочешь это сделать в интересном и геймифицированном формате.

Найди единомышленников

Окружи себя людьми, которые проходят сейчас похожий опыт. Вы можете поддерживать друг друга и способствовать взаимному росту.

Таких людей вы сможете найти в сообществе подкаста Gap Year.

Кстати, совместная жизнь с единомышленниками тоже поможет тебе расти и развиваться. Читай, как работает колливинг в Киеве и Львове, и почему это полезный опыт.

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