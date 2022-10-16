Gap year — не змарнований рік! Навіщо потрібен такий досвід та як його пройти з користю

Життя несеться в шаленому ритмі й підхоплює нас у свій вир. Але якщо ти закінчуєш один етап, але не знаєш, яким буде другий, то варто дати собі час на роздуми та влаштувати невелику перерву.

Це називається gap year — зазвичай період тривалістю один рік, під час якого людина шукає себе та обирає бажану сферу діяльності. Здебільшого такий досвід практикує молодь після закінчення школи або перед вступом на магістратуру.

Утім gap year можна взяти також між першою та другою роботою або під час “кризи 30 років”.

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Телеведучий, громадський діяч та благодійник Олександр Педан розповів, як спланувати gap year, щоб не змарнувати свій час, а провести його з користю.

Як спланувати gap year

Обери цікаві тобі предмети

При цьому думай не про конкретну спеціальність, а про навички, які б ти хотів(-ла) здобути за цей рік.

За словами Педана, роботодавці рідко зважають на бали ЗНО та оцінки в дипломі. Якщо ти добре виконуєш свою роботу, то загалом про наявність чи відсутність вищої освіти тебе можуть і не питати.

Адже компанії важливий твій рівень компетенції, а не папірці з оцінками.

Займайся практикою

Якщо ти вже приблизно розумієш, які сфери діяльності тобі подобаються, то спробуй влаштуватись на роботу. Якщо так не вийшло, то можна піти на стажування.

Це допоможе зрозуміти, яких ще знань та навичок тобі не вистачає для омріяної роботи. А отже й обрати спеціальність та університет буде легше.

Утім не поспішай з висновками. Попрацюй так принаймні три місяці, щоб точно побачити сферу праці зсередини.

Гарною ідеєю стане й волонтерська діяльність. Наприклад, у проекті Будуємо Україну разом (БУР) можна подорожувати та допомагати різним людям.

А завдяки організації Repair.together ти зможеш долучитись до відбудови будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій та російської окупації.

Спробуй себе в громадських організаціях, попрацюй в бізнесі, державних органах влади або органах місцевого самоврядування. Це набагато корисніше, ніж може здатись на перший погляд, — рекомендує Педан.

Подорожуй

Під час свого gap year виділи хоча б місяць на подорожі Україною чи за кордоном. Так, під час війни це зробити досить складно, адже безпека завжди має бути на першому місці.

Утім зараз існує велика кількість програм обміну та волонтерства для молоді, завдяки яким подорожувати можна без надмірних витрат та ще й поєднувати це з підробітком.

Знайди ментора

Ментор — це не обов’язково людина, яка займається професійно коучингом. Це може бути той, хто вже пережив щось схоже та зможе тебе підтримати та поділитись своїм досвідом.

Пошукати ментора можна на сайті Mentorship10.11.

З’ясуй, які навички тобі потрібні, та розвивай їх

Це не обов’язково мають бути навички, які потрібні для роботи. Gap year — унікальний період у житті, коли можна нарешті зайнятись своїми хобі та спробувати щось нове.

Роби те, про що давно мріяв(-ла): опануй гру на якомусь музичному інструменті, запишись у театральну студію, помалюй чи помайструй щось своїми руками тощо.

Для цього можна записатись на онлайн- чи офлайн-курси та спеціалізовані тренінги.

Чітко сплануй рік

Пам’ятай, що 365 днів — не так багато, як здається. Тому використай їх з користю. Став собі завдання, дедлайни та обов’язково індикатори успіху. Потім це допоможе проаналізувати, чи вдалось тобі досягти своїх цілей.

Таск-менеджери Notion чи Asana стануть у пригоді, якщо ти хочеш це зробити в цікавому та гейміфікованому форматі.

Знайди однодумців

Оточи себе людьми, які проходять зараз схожий досвід. Ви зможете підтримувати одне одного та сприяти взаємному росту.

Таких людей ти зможеш знайти у спільноті подкасту Gap Year.

До речі, спільне життя з однодумцями також допоможе тобі рости та розвиватись. Читай, як працює колівінг у Києві та Львові та чому це корисний досвід.

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