Бизнес в Украине для иностранцев! Как будет действовать закон про е-резиденство — объясняет налоговый консультант

В Украине с 1 апреля 2023 года начал действовать закон про е-резидентсво. Он позволит иностранным гражданам вести бизнес в Украине и платить налоги, при этом не въезжая в саму страну.
О том, как будет работать этот закон и что стоит о нем знать, рассказала налоговый консультант Марина Томаш для издания Лига.Блоги.
Для того чтобы иностранцам стать е-резидентом, нужно:
Есть перечень ограничений для стран происхождения иностранных граждан. Так, это не должны быть государства, которые:
При заполнении заявления иностранец подписывает его квалифицированной электронной подписью (КЭП) и сразу регистрируется как ФЛП третьей группы единого налога по ставке 5% без уплаты НДС.
Альтернативных ставок или групп для е-резидентов нет, как и возможности открыть ООО, но это и так неплохой вариант для этого пилотного проекта.
Альтернативных ставок или групп для е-резидентов нет, как и возможности открыть ООО, но это и так неплохой вариант для этого пилотного проекта.
Все желающие не смогут просто так взять и стать е-резидентом. Этот статус не смогут получить лица, которые до подачи заявления:
Но даже в статусе е-резидента бизнес должен работать с рядом ограничений. Подробнее о них:
Но если все же сумма была превышена, то на сумму, превысившую лимит, ставка возрастает с 5% до 15%.
Но если все же сумма была превышена, то на сумму, превысившую лимит, ставка возрастает с 5% до 15%.
Стоит отметить, что еще в первой версии проекта для е-резидентов были ограничения по видам деятельности, но в окончательном Законе их убрали.
Е-резиденты могут не вести налоговую отчетность, поскольку в этом вопросе для них оказалось все проще, чем для украинских ФЛП. Так, налоговым агентом будет банк, в котором е-резидент открыл счет. Что касается внешнеэкономических контрактов — они будут оформляться в электронном виде.
Но стоит заметить, что банк таких предпринимателей будет проверять тщательнее, согласно требованиям финмониторинга, как на начальном этапе создания счета, так и при дальнейшем ведении финансовых операций.
Для банков налоговый период в отношении е-резидентов будет составлять календарный квартал. Они должны будут:
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