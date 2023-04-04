Бизнес в Украине для иностранцев! Как будет действовать закон про е-резиденство — объясняет налоговый консультант

В Украине с 1 апреля 2023 года начал действовать закон про е-резидентсво. Он позволит иностранным гражданам вести бизнес в Украине и платить налоги, при этом не въезжая в саму страну.

О том, как будет работать этот закон и что стоит о нем знать, рассказала налоговый консультант Марина Томаш для издания Лига.Блоги.

Как стать е-резидентом

Для того чтобы иностранцам стать е-резидентом, нужно:

Сейчас также смотрят

Достичь 18-летнего возраста.

Быть гражданином разрешенных государств, перечень которых должен определить Кабмин.

Подать заявление и зарегистрироваться в информационной системе Е-резидент на веб-портале или в приложении Дія.

Открыть банковский счет в Украине.

Какие государства смогут участвовать в программе

Есть перечень ограничений для стран происхождения иностранных граждан. Так, это не должны быть государства, которые:

включены в серый или черный список FATF;

определены Еврокомиссией как страны со слабыми режимами по предотвращению и противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма;

признаны государством-агрессором или государством-оккупантом в отношении Украины.

При заполнении заявления иностранец подписывает его квалифицированной электронной подписью (КЭП) и сразу регистрируется как ФЛП третьей группы единого налога по ставке 5% без уплаты НДС.

Альтернативных ставок или групп для е-резидентов нет, как и возможности открыть ООО, но это и так неплохой вариант для этого пилотного проекта.

Какие есть требования к бизнесу е-резидента

Все желающие не смогут просто так взять и стать е-резидентом. Этот статус не смогут получить лица, которые до подачи заявления:

не получили гражданство;

имеют вид на постоянное проживание в Украине;

являются налоговыми резидентами Украины;

уже имеют доходы от деятельности в Украине, кроме пассивных доходов.

Но даже в статусе е-резидента бизнес должен работать с рядом ограничений. Подробнее о них:

Получать только пассивные доходы происхождением из Украины. Например, проценты, дивиденды, роялти.

Предоставлять услуги, производить и продавать товары только нерезидентам Украины.

Не нанимать на работу граждан и резидентов Украины.

Не превышать годовой лимит доходов третьей группы ФЛП, а именно: 1167 размеров минимальной заработной платы на 1 января 2023 года, или 7 818 900 грн.

Но если все же сумма была превышена, то на сумму, превысившую лимит, ставка возрастает с 5% до 15%.

Стоит отметить, что еще в первой версии проекта для е-резидентов были ограничения по видам деятельности, но в окончательном Законе их убрали.

Как е-резидентам платить налоги

Е-резиденты могут не вести налоговую отчетность, поскольку в этом вопросе для них оказалось все проще, чем для украинских ФЛП. Так, налоговым агентом будет банк, в котором е-резидент открыл счет. Что касается внешнеэкономических контрактов — они будут оформляться в электронном виде.

Но стоит заметить, что банк таких предпринимателей будет проверять тщательнее, согласно требованиям финмониторинга, как на начальном этапе создания счета, так и при дальнейшем ведении финансовых операций.

Отчетный период для банков

Для банков налоговый период в отношении е-резидентов будет составлять календарный квартал. Они должны будут:

Уведомлять ГНС об открытии и закрытии счета е-резидента.

Удерживать и уплачивать единый налог в течение двух дней со дня зачисления средств на счет.

Подавать налоговый расчёт сумм поступлений е-резидента и сумм удержанного с них налога, с уточнением сумм, облагаемых 5% единого налога и отдельно 15% — в случае превышения лимита.

Ранее мы рассказывали о государственной помощи бизнесу. Узнай больше об инициативе Власна справа.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!