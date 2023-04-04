Бізнес в Україні для іноземців! Як діятиме закон про е-резиденство — пояснює податкова консультантка

В Україні з 1 квітня 2023 року почав діяти закон про е-резидентсво. Він дасть змогу іноземним громадянам вести бізнес в Україні та сплачувати податки, при цьому не в’їжджаючи у саму країну.

Про те, як працюватиме цей закон та що варто про нього знати, розповіла податкова консультантка Марина Томаш для видання Ліга.Блоги.

Як стати е-резидентом

Для того щоб іноземцям стати е-резидентом, потрібно :

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Досягнути 18-річного віку.

Бути громадянином дозволених держав, перелік яких має визначити Кабмін.

Подати заяву та зареєструватися в інформаційній системі Е-резидент на веб-порталі чи у застосунку Дія.

Відкрити банківський рахунок в Україні.

Які держави зможуть брати участь у програмі

Є перелік обмежень для країн походження іноземних громадян. Так, це не мають бути держави, що:

включені до сірого чи чорного списку FATF;

визначені Єврокомісією як країни зі слабкими режимами щодо запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму;

визнані державою-агресором чи державою-окупантом щодо України.

Під час заповнення заяви іноземець підписує її кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та одразу реєструється як ФОП третьої групи єдиного податку за ставкою 5% без сплати ПДВ.

Альтернативних ставок чи груп для е-резидентів немає, як і можливості відкрити ТОВ, але це й так непоганий варіант для цього пілотного проекту.

Які є вимоги до бізнесу е-резидента

Усі охочі не зможуть просто так взяти і стати е-резидентом. Цей статус не зможуть отримати особи, які до подання заяви:

не набули громадянства;

мають посвідку на постійне проживання в Україні;

є податковими резидентами України;

вже мають доходи від діяльності в Україні, окрім пасивних доходів.

Та навіть у статусі е-резидента бізнес має працювати з низкою обмежень. Детальніше про них:

Отримувати лише пасивні доходи походженням з України. Наприклад, проценти, дивіденди, роялті.

Надавати послуги, виробляти та продавати товари лише нерезидентам України.

Не наймати на роботу громадян та резидентів України.

Не перевищувати річний ліміт доходів третьої групи ФОП, а саме: 1167 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року, або 7 818 900 грн.

Та якщо все-таки сума була перевищена, то на суму, яка перевищила ліміт, ставка зростає з 5% до 15%.

Варто зазначити, що ще у першій версії проекту для е-резидентів були обмеження щодо видів діяльності, та в остаточному Законі їх прибрали.

Як е-резидентам сплачувати податки

Е-резиденти можуть не вести податкову звітність, оскільки в цьому питанні для них виявилося усе простіше, ніж для українських ФОПів. Так, податковим агентом буде банк, у якому е-резидент відкрив рахунок. Щодо зовнішньоекономічних контрактів — вони будуть оформлюватися в електронному вигляді.

Та варто зауважити, що банк перевірятиме таких підприємців ретельніше згідно з вимогами фінмоніторингу, як на початковому етапі створення рахунку, так і під час подальшого ведення фінансових операцій.

Звітний період для банків

Для банків податковий період щодо е-резидентів становитиме календарний квартал. Вони повинні будуть:

Повідомляти ДПС про відкриття та закриття рахунку е-резидента.

Утримувати та сплачувати єдиний податок упродовж двох днів із дня зарахування коштів на рахунок.

Подавати податковий розрахунок сум надходжень е-резидента й сум утриманого з них податку, з уточненням сум, що оподатковуються 5 % єдиного податку та окремо 15 % — у разі перевищення ліміту.

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