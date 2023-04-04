Бізнес в Україні для іноземців! Як діятиме закон про е-резиденство — пояснює податкова консультантка

В Україні з 1 квітня 2023 року почав діяти закон про е-резидентсво. Він дасть змогу іноземним громадянам вести бізнес в Україні та сплачувати податки, при цьому не в’їжджаючи у саму країну.
Про те, як працюватиме цей закон та що варто про нього знати, розповіла податкова консультантка Марина Томаш для видання Ліга.Блоги.
Для того щоб іноземцям стати е-резидентом, потрібно :
Є перелік обмежень для країн походження іноземних громадян. Так, це не мають бути держави, що:
Під час заповнення заяви іноземець підписує її кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та одразу реєструється як ФОП третьої групи єдиного податку за ставкою 5% без сплати ПДВ.
Альтернативних ставок чи груп для е-резидентів немає, як і можливості відкрити ТОВ, але це й так непоганий варіант для цього пілотного проекту.
Альтернативних ставок чи груп для е-резидентів немає, як і можливості відкрити ТОВ, але це й так непоганий варіант для цього пілотного проекту.
Усі охочі не зможуть просто так взяти і стати е-резидентом. Цей статус не зможуть отримати особи, які до подання заяви:
Та навіть у статусі е-резидента бізнес має працювати з низкою обмежень. Детальніше про них:
Та якщо все-таки сума була перевищена, то на суму, яка перевищила ліміт, ставка зростає з 5% до 15%.
Та якщо все-таки сума була перевищена, то на суму, яка перевищила ліміт, ставка зростає з 5% до 15%.
Варто зазначити, що ще у першій версії проекту для е-резидентів були обмеження щодо видів діяльності, та в остаточному Законі їх прибрали.
Е-резиденти можуть не вести податкову звітність, оскільки в цьому питанні для них виявилося усе простіше, ніж для українських ФОПів. Так, податковим агентом буде банк, у якому е-резидент відкрив рахунок. Щодо зовнішньоекономічних контрактів — вони будуть оформлюватися в електронному вигляді.
Та варто зауважити, що банк перевірятиме таких підприємців ретельніше згідно з вимогами фінмоніторингу, як на початковому етапі створення рахунку, так і під час подальшого ведення фінансових операцій.
Для банків податковий період щодо е-резидентів становитиме календарний квартал. Вони повинні будуть:
Раніше ми розповідали про державну допомогу бізнесу. Дізнайся більше про ініціативу Власна справа.
У Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!