Державна допомога бізнесу: що обіцяє дати Власна справа

Війна не стала вироком для підприємців. Держава всіляко підтримує малий та середній бізнес та започатковує багато грантів.

Власна справа — це державні гранти для тих, хто хоче відкрити бізнес. Держава дає 150 тис. грн за умови створення одного робочого місця і 250 тис. — якщо є змога взяти двох працівників.

Гроші необхідно повернути у вигляді податків упродовж наступних трьох років. Для багатьох ця допомога стала рятівною.

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Раніше підприємці працювали на благо суспільства цивільного, тепер — допомагають війську. На одному підприємстві раніше шили медичний і корпоративний спецодяг. Тепер взялися створювати форму та спорядження для військових.

Виробництво розширили й відкрили ще один цех. Та виникла потреба в додатковому обладнанні. Тут і стала у пригоді урядова програма, про яку власниця підприємства дізналась у центрі зайнятості.

Тепер тут відшивають шеврони для військових. Завдяки додатковому обладнанню розширюють асортимент. Заробляють, сплачують податки та нараховують непогану зарплатню працівникам. І планують створити ще кілька робочих місць.

Минулого року за програмою Власна справа гранти отримали 3300 українців майже на 800 млн грн. Уряд планує виділити понад 7000 мікрогрантів. На це в бюджеті передбачено 1,8 млрд грн.

Ідею для бізнесу можна черпати звідусіль, опираючись на власний смак. На чому можна заробити та отримати задоволення у 2023 році — читай у нашому матеріалі.

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