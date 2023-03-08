Государственная помощь бизнесу: что обещает дать Власна справа

Война не стала приговором для предпринимателей. Государство всячески поддерживает малый и средний бизнес и предоставляет много грантов.

Власна справа — это государственные гранты для тех, кто хочет открыть бизнес. Государство дает 150 тыс. грн при создании одного рабочего места и 250 тыс. — если есть возможность взять двух работников.

Деньги необходимо вернуть в виде налогов за следующие три года. Для многих эта помощь стала спасительной.

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Раньше предприниматели работали на благо общества гражданского, теперь помогают войску. На одном предприятии ранее шили медицинскую и корпоративную спецодежду. Теперь принялись создавать форму и снаряжение для военных.

Производство было расширено, открыли еще один цех. Но возникла необходимость в дополнительном оборудовании. Здесь и пригодилась правительственная программа, о которой владелица предприятия узнала в центре занятости.

Теперь здесь отшивают шевроны для военных. Благодаря дополнительному оборудованию расширяют ассортимент. Зарабатывают, платят налоги и начисляют неплохую зарплату работникам. И планируется создать еще несколько рабочих мест.

В прошлом году по программе Власна справа гранты получили 3300 украинцев почти на 800 млн грн. Правительство планирует выделить более 7000 микрогрантов. На это в бюджете предусмотрено 1,8 млрд грн.

Идею для бизнеса можно черпать отовсюду, опираясь на собственный вкус. На чем можно заработать и получить удовольствие в 2023 году — читай в нашем материале.

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