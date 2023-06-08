Как заниматься любимым делом и не бояться финансовой нестабильности? Подробный гайд

Часто жизнь проходит в страхе оставить воображаемую стабильность и рискнуть для лучшего. Смена профессии кажется чем-то слишком рискованным, неоправданным или бесполезным.

Поэтому можно годами работать на работе, которая не доставляет удовольствия, но ничего не менять. Например, из-за обязательств перед родными или страха финансовой нестабильности.

Конечно, переходить в другую сферу, где нет никаких гарантий, страшно. Выход из зоны комфорта может сопровождаться сомнениями в своем решении, силах и правильности выбора. Также могут “давить” финансовые нужды и неизвестность.

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Но для смены профессии можно подготовиться, чтобы пройти этот этап с комфортом. Для этого нужно поработать не только с финансами, но и со страхом неудачи и сомнениями.

Разобраться в том, как заниматься любимым делом и не бояться финансовой нестабильности, помогли:

Известная финансовая эксперт, председатель правления ведущего международного холдинга в сфере страхования жизни и пенсионного обеспечения Инна Белянская. Практический психолог, кризисный консультант, член Украинского союза психотерапевтов Елена Фроленкова.

Потеря стабильности: почему это тяжело, но необходимо

Наша психика всегда стремится к определенности и постоянству. Когда происходят изменения и человек теряет стабильность, можно ощутить стресс. Интересно, что это состояние возникает даже тогда, когда изменения происходят к лучшему.

Чтобы избегать стрессов, человек выбирает ничего не менять, — говорит Елена Фроленкова. Однако стабильность, не предполагающая существенных изменений, является врагом личностного роста.

Дело в том, что рост происходит в динамике. Для получения опытов, которые могут вызвать этот рост, требуются новые ситуации. Часто он происходит вследствие кризисов и выхода из них, — рассказывает эксперт.

Чтобы решиться на риск, нужно четко понимать, зачем тебе это нужно. Поможет понять свою мотивацию вопрос: ради чего? Ради чего рисковать или оставлять все, как есть?

Важно прислушиваться к себе, ведь только ты можешь знать, когда не стоит рисковать, а когда невозможно обойтись без риска. Когда риск неизбежен, следует хорошо продумать действия.

Как подготовить себя к переходу из стабильной работы в новую сферу

Исследование Research and Branding Group показало, что к началу полномасштабной войны треть украинцев — 32% не имели никаких финансовых сбережений. Только у 23% опрошенных их хватило бы, чтобы продержаться месяц.

Еще у 23% хватило бы финансов до четырех месяцев жизни без дохода, и только у 7% опрошенных запас денег был на пять-шесть месяцев. Это еще одно подтверждение, почему так непросто решиться изменить свою жизнь, уверена финансовый эксперт.

Чтобы смягчить потерю финансовой стабильности, желательно иметь подушку безопасности — сэкономленные средства, на которые можно обеспечивать свои потребности в течение определенного промежутка времени: покупать еду, платить за аренду и коммунальные услуги и т.д.

Инна Белянская отмечает, что такая подушка должна быть в каждой семье, даже если все хорошо и стабильно. При перспективе смены работы этот резервный фонд должен быть увеличен — запаса денег должно хватить не менее, чем на 6-12 месяцев.

Для этого следует ежемесячно откладывать определенную сумму. В мирное время я рекомендовала экономить 10% от месячного дохода, во время войны можно уменьшить этот показатель до 5%. Главное — регулярность.

Поскольку накопление достаточной суммы для подушки безопасности может занять несколько лет. Есть еще один способ обезопасить себя и семью от внезапных событий, требующих значительных денежных вложений — страхование жизни и здоровья.

Его преимущество в том, что страховщик берет на себя финансовое бремя, даже если до наступления страхового события ты успел(-ла) оплатить только первые взносы.

Как решиться изменить работу, когда у тебя есть финансовые обязательства

Если ты решился рисковать и изменить всю свою жизнь — это вызывает искреннее и большое уважение. Но следует помнить, что часто мы несем ответственность не только за себя, а и за своих родных.

Финансовые обязательства ограничивают, но не являются абсолютной преградой для изменения сферы деятельности. Просто в таких случаях следует детально продумать шаги к желаемой цели.

К примеру, переходить в другую сферу можно постепенно: одновременно продолжать работать там, где есть гарантированный доход, и нарабатывать опыт в новой сфере, — говорит психолог.

Такого же мнения придерживается и финансовый эксперт. Если ты единственный (-ая) кормилец (-а) в семье, не стоит спешить увольняться со стабильной работы, даже если она не приносит много денег и удовольствия.

Сначала лучше выкроить несколько часов в неделю, чтобы овладевать новым делом. Когда навыки станут увереннее и опытнее, будет доход и чувство удовольствия, можно не колебаться и менять деятельность.

Также, пока ты овладеешь новым делом, можно поискать дополнительные возможности заработка, который может увеличить доход минимум на несколько тысяч гривен.

Всегда ли любимое дело должно приносить финансовую прибыль?

Не обязательно то, что нравится и чему мы посвящаем свою профессиональную жизнь, приносит высокий доход.

Например, кто-то обожает детей и работает в детском саду или школе, кто-то работает медицинской сестрой или библиотекарем. Многие, кроме основной работы, занимаются волонтёрством, помогают фронту или ВПЛ.

Но у нас всегда есть ограничения. Мы ограничены во времени, потому что у суток всего 24 часа, а нам нужно не только работать, а и отдыхать и восстанавливаться.

Поэтому работать на нескольких работах возможно, но это требует высокой организованности и дисциплины. К тому же, такой режим может истощать. Зато любимое дело обычно придает больше сил и вдохновения, не только для работы, но и для развития.

Поэтому мой совет: старайся искать занятие, которое доставляет радость и удовольствие, отвечает ценностям и не нарушает твоих убеждений, — советует Инна Белянская.

— Приобретай в нем экспертность и впоследствии это позволит достичь своих материальных целей для достижения мечты.

Елена Фроленкова добавляет, что любимое дело отличается наличием не менее важного вознаграждения. Это об удовольствии от процесса, благодарности клиентов, ощущении своей полезности, принадлежности к определенной группе людей и т.д.

Пока дело не приносит желаемую финансовую прибыль, можно опираться на эту нематериальную составляющую вознаграждения за проделанную работу.

Что делать, когда ты финансово-нестабильный (-ая): пошаговая инструкция

Когда мы работаем, то отдаем свою энергию и тратим время. Соответственно, ожидаем, что наши усилия будут вознаграждаться.

Психолог отмечает, чем выше будет это вознаграждение, тем более полезным для общества ты субъективно себя воспринимаешь: поднимается самооценка и уверенность в себе.

— Когда вознаграждение за работу длительное время не меняется или даже уменьшается, субъективно это может ощущаться как обесценивание. Поэтому со временем снижается мотивация и может возникать выгорание.

Поэтому человеку важно расти и получать достойное финансовое вознаграждение. Если твою жизнь терроризирует финансовая нестабильность, следует помнить, что это только условие.

Важно обратить внимание на то, что за ней стоит. Если за такой нестабильностью стоит немаловажная цель, то ее можно выдержать.

Но если финансовая нестабильность просто следствие не очень удачной профессиональной самореализации или финансовой неграмотности, то важно подумать, как это изменить, — говорит Елена.

Мнение финансового эксперта схожее к мнению психолога. Для создания личной финансовой стабильности необходимо, прежде всего, откорректировать свой образ жизни:

Чтобы быть уверенным в своей финансовой способности, придется жестче контролировать расходы. Приучайся фиксировать все расходы и ежемесячно сводить баланс.

Ограничь себя в эмоциональных покупках, а перед визитом в магазин составляй список покупок и соблюдай его.

Не практикуй покупки в кредит или кэш-кредиты без острой необходимости. Ведь в сложное время риск просрочить платеж, и попасть под штрафные санкции увеличивается.

Ежемесячно откладывай определенную сумму, чтобы создать собственный резервный фонд.

Чтобы защитить накопление от инфляции и приумножить их, используй финансовые инструменты: вкладывай в банковские депозиты, приобрети государственные облигации (ОВГЗ) или заключи договор накопительного страхования жизни.

Инвестируй в здоровье, особенно если тебе уже за 30. Сейчас самое время пройти важные обследования, которые ты откладывал (-а) в течение долгих месяцев войны.

Постарайтесь пролечиться, и не забывайте, что профилактика и достаточная физическая активность во время хронических стрессов очень актуальны.

Сколько может длиться финансовая нестабильность, а когда время бить тревогу?

Мы должны осознать, что жить на том же уровне, что и до войны, в ближайшие годы будет сложно. Зарплаты не успевают за ростом цен, растет стоимость коммунальных услуг.

Выход — переход к жесткому контролю затрат, экономия и поиск дополнительных источников заработка. Наши денежные ресурсы ограничены, но главное — научиться работать с ними максимально рационально.

Если ты живешь от зарплаты до зарплаты, не имея никаких запасов — это плохая практика и нужно пытаться выйти из нее как можно скорее.

Следует понять, как вести свои дела, чтобы не просто выжить, но и приумножить финансовый ресурс. В том числе и для того, чтобы продолжать помогать стране и всем, кто в этом остро нуждается.

Но часто умножать свое состояние и достичь финансового благосостояния нам мешает психологический аспект. А именно — страх перед неудачей. Он может быть обусловлен предыдущими опытами и держать в положении нестабильности длительное время.

Чтобы снизить влияние неудач прошлого на настоящее и будущее, Елена Фроленкова рекомендует получать новые успешные опыты в достижении целей.

— Начать можно с выполнения простейших задач, постепенно усложняя их. Это поможет пополнить условную копилку зафиксированных достижений. Тогда изменится субъективное восприятие вероятности успешного развития событий и увеличится уверенность в себе.

Как вести свой бюджет и сохранить финансы во время войны, мы рассказали в материале.

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