Официальное подтверждение: как получить удостоверение волонтера и кто его выдает

За время полномасштабного вторжения в Украине стремительно возросло количество волонтеров: из 320 человек в январе 2022 года до почти семи тыс. в конце 2023 года. Однако реальная цифра гораздо больше, ведь многие люди занимаются волонтерством неофициально.

Это и неудивительно: широкое наступление оккупантов, которое останавливают наши бойцы, требует незаурядного обеспечения для защитников. К сожалению, государство не может закрыть все потребности армии, так что к делу присоединились те, без кого представить современную жизнь армии Украины невозможно — волонтеры.

Как получить удостоверение волонтера, что оно дает и кто выдает такой документ, рассказываем далее в материале.

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Удостоверение волонтера: что это и какие его преимущества

Удостоверение волонтера — это документ установленного образца, подтверждающий статус волонтера и предоставляющий человеку право заниматься волонтерской деятельностью.

По объяснению Национальной сервисной службы, удостоверение волонтера могут получить те, кто занимается волонтерской деятельностью в организациях и учреждениях, привлекающих к своей работе волонтеров.

В то же время Закон Украины не обязывает организации или учреждения выдавать удостоверения волонтерам, которых привлекают к своей деятельности.

— В Законе Украины О волонтерской деятельности указано, что удостоверения волонтера могут получить те, кто занимается волонтерской деятельностью в организациях и учреждениях, привлекающих к своей работе волонтеров.

Привлекать могут неприбыльные организации и учреждения, такие как общественные объединения, благотворительные организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, — говорится в объяснении.

В частности, удостоверение волонтера также имеет ряд преимуществ, среди которых осуществление работ и услуг, предоставляемых волонтерами, бесплатно, а также удостоверение упрощает выполнение этих работ и услуг. Кроме того, этот документ создает необходимые условия для осуществления волонтерской деятельности и обеспечивает защиту прав волонтера.

Кто выдает удостоверение волонтера

Выдать удостоверения волонтера могут:

органы государственной власти;

органы местного самоуправления (сельский, поселковый, городской совет);

общественные объединения;

благотворительные организации;

государственные и коммунальные предприятия; учреждения организации;

штабы местного ТРО, ВСУ;

другие неприбыльные организации, привлекшие волонтера к своей деятельности.

Как получить удостоверение волонтера

Для того чтобы получить официальное удостоверение волонтера, необходимо обратиться в органы местной власти — мэрию, районный, поселковый или сельский совет, местный ОВД.

Также, по специальному запросу, вид о волонтерской деятельности могут выдать ОО, БФ, штабы местного ТРО, ВСУ.

Удостоверение волонтера: образец

Найти образец удостоверения волонтера, утвержденный приказом Министерства социальной политики, можно по ссылке.

Но для того, чтобы делать хорошие дела, необязательно получать специальное удостоверение. Историю мужчины с инвалидностью, который помогает войску, читай в нашем другом материале.

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