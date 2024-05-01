Официальное подтверждение: как получить удостоверение волонтера и кто его выдает

За время полномасштабного вторжения в Украине стремительно возросло количество волонтеров: из 320 человек в январе 2022 года до почти семи тыс. в конце 2023 года. Однако реальная цифра гораздо больше, ведь многие люди занимаются волонтерством неофициально.
Это и неудивительно: широкое наступление оккупантов, которое останавливают наши бойцы, требует незаурядного обеспечения для защитников. К сожалению, государство не может закрыть все потребности армии, так что к делу присоединились те, без кого представить современную жизнь армии Украины невозможно — волонтеры.
Как получить удостоверение волонтера, что оно дает и кто выдает такой документ, рассказываем далее в материале.
Удостоверение волонтера — это документ установленного образца, подтверждающий статус волонтера и предоставляющий человеку право заниматься волонтерской деятельностью.
По объяснению Национальной сервисной службы, удостоверение волонтера могут получить те, кто занимается волонтерской деятельностью в организациях и учреждениях, привлекающих к своей работе волонтеров.
В то же время Закон Украины не обязывает организации или учреждения выдавать удостоверения волонтерам, которых привлекают к своей деятельности.
В то же время Закон Украины не обязывает организации или учреждения выдавать удостоверения волонтерам, которых привлекают к своей деятельности.
— В Законе Украины О волонтерской деятельности указано, что удостоверения волонтера могут получить те, кто занимается волонтерской деятельностью в организациях и учреждениях, привлекающих к своей работе волонтеров.
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Привлекать могут неприбыльные организации и учреждения, такие как общественные объединения, благотворительные организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, — говорится в объяснении.
В частности, удостоверение волонтера также имеет ряд преимуществ, среди которых осуществление работ и услуг, предоставляемых волонтерами, бесплатно, а также удостоверение упрощает выполнение этих работ и услуг. Кроме того, этот документ создает необходимые условия для осуществления волонтерской деятельности и обеспечивает защиту прав волонтера.
Выдать удостоверения волонтера могут:
Для того чтобы получить официальное удостоверение волонтера, необходимо обратиться в органы местной власти — мэрию, районный, поселковый или сельский совет, местный ОВД.
Также, по специальному запросу, вид о волонтерской деятельности могут выдать ОО, БФ, штабы местного ТРО, ВСУ.
Найти образец удостоверения волонтера, утвержденный приказом Министерства социальной политики, можно по ссылке.
Но для того, чтобы делать хорошие дела, необязательно получать специальное удостоверение. Историю мужчины с инвалидностью, который помогает войску, читай в нашем другом материале.
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