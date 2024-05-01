Офіційне підтвердження: як отримати посвідчення волонтера та хто його видає

За час повномасштабного вторгнення в Україні стрімко зросла кількість волонтерів: з 320 людей у січні 2022 до майже семи тис. у кінці 2023 року. Однак реальна цифра є набагато більшою, адже чимало людей займаються волонтерством неофіційно.

Це й не дивно: широкий наступ окупантів, який зупиняють наші бійці, вимагає неабиякого забезпечення для оборонців. На жаль, держава не може закрити усі потреби армії, тож до справи доєдналися ті, без кого уявити сучасне життя армії України неможливо — волонтери.

Як отримати посвідчення волонтера, що воно дає та хто видає такий документ, розповідаємо далі у матеріалі.

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Посвідчення волонтера: що це та які переваги

Посвідчення волонтера — це документ встановленого зразка, який підтверджує статус волонтера та надає людині право займатися волонтерською діяльністю.

За поясненням Національної сервісної служби, посвідчення волонтера можуть отримати ті, хто займається волонтерською діяльністю в організаціях та установах, що залучають до своєї роботи волонтерів.

Водночас Закон України не зобовʼязує організації чи установи видавати посвідчення волонтерам, яких залучають до своєї діяльності.

— В Законі України Про волонтерську діяльність зазначено, що посвідчення волонтера можуть отримати ті, хто займається волонтерською діяльністю в організаціях та установах, що залучають до своєї роботи волонтерів.

Залучати можуть організації та установи, які є неприбутковими, такі як громадські об’єднання, благодійні організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи, організації тощо, — йдеться у поясненні.

Зокрема посвідчення волонтера також має низку переваг, серед яких здійснення робіт та послуг, які надаються волонтерами, безплатно, а також посвідчення спрощує виконання цих робіт та послуг. Крім того, цей документ створює необхідні умови для здійснення волонтерської діяльності та гарантує захист прав волонтера.

Хто видає посвідчення волонтера

Видати посвідчення волонтера можуть:

органи державної влади;

органи місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада);

громадські об’єднання;

благодійні організації;

державні та комунальні підприємства, установи організації;

штаби місцевого ТРО, ЗСУ;

інші неприбуткові організації, які залучили волонтера до своєї діяльності.

Як отримати посвідчення волонтера

Для того, щоб отримати офіційне посвідчення волонтера, необхідно звернутися до органів місцевої влади — мерії, районної, селищної або сільської ради, місцевої ОВА.

Також, за спеціальним запитом, посвідку про волонтерську діяльність можуть видати ГО, БФ, штаби місцевого ТРО, ЗСУ.

Посвідчення волонтера: зразок

Знайти зразок посвідчення волонтера, затверджений наказом Міністерства соціальної політики, можна за посиланням.

Та для того, щоб робити добрі справи, не обовʼязково отримувати спеціальне посвідчення. Історію чоловіка з інвалідністю, який допомагає війську, читай в нашому іншому матеріалі.

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