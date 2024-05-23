Как работать и быть предпринимателем со второй группой инвалидности: узнай о льготах и ​​правах

Инвалидность не должна мешать полноценной жизни — так считают в Европе, чьи гуманитарные и демократические ценности мы воплощаем в своем обществе. Итак, имеет ли право работать и открыть свое дело человек с инвалидностью второй группы — читай в нашем материале.
Работа — это способ самореализации и путь к тому, чтобы обеспечить себя деньгами. А если у тебя инвалидность второй группы, наверняка вопрос работы для тебя — один из самых “горячих”, ведь есть еще затраты на лечение, и они значительны. А пенсия по инвалидности небольшая. Поэтому найти работу становится крайне важно.
Государство не запрещает работать людям с инвалидностью второй группы. И предоставляет ряд льгот, о которых полезно знать.
Государство не запрещает работать людям с инвалидностью второй группы. И предоставляет ряд льгот, о которых полезно знать.
Все вопросы о трудоустройстве лиц с инвалидностью оговорены в ст. 172 Кодекса законов О труде Украины.
Если ты получил (-а) инвалидность второй группы, ты имеешь право на работу.
Если ты получил (-а) инвалидность второй группы, ты имеешь право на работу.
То есть, как обычно говорят, вторая группа инвалидности — рабочая. Но на вопрос: можно ли работать полный день, законодательство дает такой ответ.
Рабочая неделя человека с инвалидностью не может превышать 35 часов в неделю с оплатой за полный рабочий день.
Рабочая неделя человека с инвалидностью не может превышать 35 часов в неделю с оплатой за полный рабочий день.
А это значит, что инвалид второй группы при пятидневной рабочей неделе должен работать на час меньше обычных людей без уменьшения зарплаты.
Кроме того, права такого человека во время работы защищены рядом льгот. Пройдемся по особо важным пунктам, описывающим их. Если у тебя инвалидность 2-й группы:
В трудовом кодексе указано, что лицо с инвалидностью может быть принято только на ту должность, характер работы которой позволит ему одновременно проходить реабилитацию.
В трудовом кодексе указано, что лицо с инвалидностью может быть принято только на ту должность, характер работы которой позволит ему одновременно проходить реабилитацию.
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Среди других важных деталей трудоустройства инвалида 2-й группы — необходимость предоставить документы, подтверждающие статус. Согласно ч. 2 ст.24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора ты должен предоставить не только трудовую книжку и паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), но и документы, подтверждающие инвалидность:
Эти документы позволят работодателю понять причину инвалидности, ее срок, а также узнать, что рекомендуют врачи по условиям и характеру труда.
Государство не запрещает людям с инвалидностью второй группы заниматься предпринимательской деятельностью. Даже наоборот, поощряет тем, что предоставляет льготы по уплате ЕСВ.
По данным Государственной налоговой службы Украины, в соответствии с Законом Украины О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование:
Лица с инвалидностью, получающие в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, освобождаются от уплаты за себя единого страхового взноса.
Лица с инвалидностью, получающие в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, освобождаются от уплаты за себя единого страхового взноса.
Теперь ты знаешь, можно ли работать со второй группой инвалидности и оформить на себя ФЛП. А также на какие льготы можешь претендовать.
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