Как работать и быть предпринимателем со второй группой инвалидности: узнай о льготах и ​​правах

Инвалидность не должна мешать полноценной жизни — так считают в Европе, чьи гуманитарные и демократические ценности мы воплощаем в своем обществе. Итак, имеет ли право работать и открыть свое дело человек с инвалидностью второй группы — читай в нашем материале.

Работа — это способ самореализации и путь к тому, чтобы обеспечить себя деньгами. А если у тебя инвалидность второй группы, наверняка вопрос работы для тебя — один из самых “горячих”, ведь есть еще затраты на лечение, и они значительны. А пенсия по инвалидности небольшая. Поэтому найти работу становится крайне важно.

Государство не запрещает работать людям с инвалидностью второй группы. И предоставляет ряд льгот, о которых полезно знать.

Может ли человек с инвалидностью второй группы работать полный рабочий день

Все вопросы о трудоустройстве лиц с инвалидностью оговорены в ст. 172 Кодекса законов О труде Украины.

Если ты получил (-а) инвалидность второй группы, ты имеешь право на работу.

То есть, как обычно говорят, вторая группа инвалидности — рабочая. Но на вопрос: можно ли работать полный день, законодательство дает такой ответ.

Рабочая неделя человека с инвалидностью не может превышать 35 часов в неделю с оплатой за полный рабочий день.

А это значит, что инвалид второй группы при пятидневной рабочей неделе должен работать на час меньше обычных людей без уменьшения зарплаты.

Кроме того, права такого человека во время работы защищены рядом льгот. Пройдемся по особо важным пунктам, описывающим их. Если у тебя инвалидность 2-й группы:

Принимать на работу тебя должны без испытательного срока (согласно ч. 3 ст.26 Кзот). В случае сокращения штата тебя не могут сократить в первую очередь. За тобой остается преимущественное право остаться в коллективе (п. 5 ч. 2 ст. 42 Кзот Украины). Ты получаешь льготы по режиму работы (ст. 172 Кзот). Работодатель по твоему желанию или по рекомендациям реабилитологов должен предоставить тебе право работать неполный рабочий день или неполную неделю. Если ты человек со 2-й группой инвалидности, можешь воспользоваться ежегодным отпуском уже в первые полгода своей работы (ч. 7 ст. 10 закона №504/96) — обычные работники такого права не имеют. Продолжительность твоего ежегодного отпуска, как для человека с инвалидностью 2-1 группы, предусмотрена больше: ты можешь отдыхать 30 календарных дней (ст. 6 закона №504/96). Можешь взять дополнительный льготный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 60 календарных дней (п. 6 и п. 7 ч. 1 ст. 25 закона №504/96). Если тебе нужно обучение и реабилитация, то согласно ст. 172, Кзот твой работодатель должен организовать обучение и переквалификацию в соответствии с твоими медицинскими рекомендациями. Согласно ст. 172 Кзот, работодатель должен создать для тебя, как для лица с инвалидностью второй группы, льготные условия труда.

В трудовом кодексе указано, что лицо с инвалидностью может быть принято только на ту должность, характер работы которой позволит ему одновременно проходить реабилитацию.

Среди других важных деталей трудоустройства инвалида 2-й группы — необходимость предоставить документы, подтверждающие статус. Согласно ч. 2 ст.24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора ты должен предоставить не только трудовую книжку и паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), но и документы, подтверждающие инвалидность:

справку медико-социальной экспертной комиссии и выписку из акта осмотра в МСЭК;

индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью.

Эти документы позволят работодателю понять причину инвалидности, ее срок, а также узнать, что рекомендуют врачи по условиям и характеру труда.

Имеет ли право инвалид 2-й группы быть предпринимателем

Государство не запрещает людям с инвалидностью второй группы заниматься предпринимательской деятельностью. Даже наоборот, поощряет тем, что предоставляет льготы по уплате ЕСВ.

По данным Государственной налоговой службы Украины, в соответствии с Законом Украины О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование:

Лица с инвалидностью, получающие в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, освобождаются от уплаты за себя единого страхового взноса.

Теперь ты знаешь, можно ли работать со второй группой инвалидности и оформить на себя ФЛП. А также на какие льготы можешь претендовать.

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